Στρατιωτικές βάσεις και εξοπλισμοί του εμιράτου είχαν μπει στο στόχαστρο επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι δυνάμεις τους στοχοποίησαν σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, με ανακοινωθέν τους που μετέδωσαν επίσημα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης.

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση, ούτε από πλευράς ΗΠΑ, ούτε από πλευράς Μπαχρέιν, όσον αφορά πλήγμα στο μικρό αρχιπέλαγος του Κόλπου. Στρατιωτικές βάσεις και εξοπλισμοί του εμιράτου είχαν μπει στο στόχαστρο επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες, καθώς μαινόταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

«Πριν από μερικές ώρες, μαχητές της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης στοχοποίησαν και κατέστρεψαν ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης των Αμερικανών που μας επιτέθηκαν στη νήσο του Μπαχρέιν, σε ανταπόδοση για την αεροπορική επίθεση του εχθρού εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών στη Σιρίκ», στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται λιμάνι, σύμφωνα με το ανακοινωθέν.

Πρόκειται για «σοβαρή προειδοποίηση στον εχθρό που μας επιτέθηκε ώστε να βάλει τέλος στις αεροπορικές προκλήσεις του και στο λαθρεμπόριο πετρελαίου στο στενό του Ορμούζ», προστίθεται στο κείμενο.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι βοήθησε κράτη του Κόλπου να προχωρήσουν σε εξαγωγές 1,5 δισεκ. βαρελιών πετρελαίου από το καλοκαίρι μέσω του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας, από όπου διερχόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα.

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Η Τεχεράνη λέει πως πλέον αυτή ελέγχει το πέρασμα αυτό. Οι ΗΠΑ απορρίπτουν την ιρανική θέση κι επιβάλλουν σε αντίποινα αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ πολεμικά τους συνοδεύουν δεξαμενόπλοια κατά μήκος της οδού ναυσιπλοΐας αυτής.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ