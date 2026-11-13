Η Ανσαραλά της Υεμένης ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε τρεις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.

Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά - γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι - ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στην πόλη Γιάνμπου, στην Ερυθρά θάλασσα, καθώς και εναντίον εγκατάστασης της εταιρείας ARAMCO στην πρωτεύουσα του βασιλείου, το Ριάντ.

Ο πετρελαιαγωγός, που καταλήγει στη Γιάνμπου, επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει μέρος του πετρελαίου της εκεί για να εξάγεται, παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, που έχει κλείσει de facto το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Η πρώτη επιχείρηση είχε στόχο «τον σταθμό άντλησης υπ’ αριθμόν 7 του πετρελαιαγωγού Ανατολής Δύσης» κι έγινε «με drone», η δεύτερη «πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Γιάνμπου» κι έγινε «με βαλλιστικό πύραυλο», υποστήριξε μέσω X ο εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια. Ακόμη, αναφέρθηκε σε επίθεση εναντίον εγκατάστασης του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO στο Ριάντ.

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι τρεις επιθέσεις, όπως και δυο προηγούμενες, εναντίον σαουδαραβικού αεροδρομίου και εναντίον αεροπορικής βάσης όχι μακριά από τα σύνορα με την Υεμένη, στέφθηκαν από επιτυχία.

Αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στην Υεμένη τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, η Σαουδική Αραβία έχει υποστεί δεκάδες επιθέσεις από την Ανσαραλά, η οποία στοχοποιεί αεροδρόμια, ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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Το κίνημα, που εξαπολύει από τον Οκτώβριο σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχει βάλει ήδη αρκετές φορές στο στόχαστρο τον πετρελαιαγωγό αυτόν. Τη Δευτέρα, το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι υπέστη επίθεση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, χωρίς πάντως να διακοπεί η λειτουργία του.

Χθες Πέμπτη το βράδυ η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, που σχηματίστηκε για να πολεμήσει την Ανσαραλά και να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανακοίνωσε από την πλευρά της την αναχαίτιση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Ριάντ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Έκανε ήδη λόγο περί αναχαιτίσεων πυραύλων και drones από το βράδυ προχθές Τετάρτη ως χθες Πέμπτη το πρωί, συμπεριλαμβανομένων ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην περιοχή του Ριάντ κι άλλου ενός στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας, χωρίς οι ανακοινώσεις αυτές να μπορούν απαραιτήτως να συνδεθούν με τις ανακοινώσεις της Ανσαραλά.

Η συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε επίσης το βράδυ της Τετάρτης ότι κατέστρεψε δυο βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Άλλα δυο drones καταστράφηκαν στο νότιο τμήμα του βασιλείου και στην περιοχή όπου υπάγεται διοικητικά η ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη της Μέκκας, ενώ σύμφωνα με τη σαουδαραβική πολιτική άμυνα, συντρίμμια πυραύλων κατέπεσαν στο χωριό Σαμπούχα, περίπου 35 χιλιόμετρα από τη Μέκκα. Το κίνημα των υεμενιτών σιιτών ανταρτών έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι βάζει στο στόχαστρό του τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.