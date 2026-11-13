Τα ευρήματα έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Γερμανία επιχειρεί να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να προσελκύσει νέους στρατιωτικούς, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών απειλών.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δεσμεύτηκε για την εφαρμογή πολιτικής «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τα ευρήματα έρευνας που καταδεικνύουν την έκταση του προβλήματος στους κόλπους του στρατεύματος, με τις γυναίκες να πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα του είδους της για την Bundeswehr (τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις) διενεργήθηκε από το Κέντρο Στρατιωτικής Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών στο Πότσνταμ και δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα. Τα ευρήματά της έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Γερμανία επιχειρεί να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να προσελκύσει νέους στρατιωτικούς, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών απειλών.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερες από έξι στις δέκα γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα περιστατικά περιλαμβάνουν από σεξουαλικά υπονοούμενα και εξευτελιστικές πρακτικές έως και περιστατικά σεξουαλικής βίας.

Σχεδόν το 40% των 4.000 γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν δεχθεί σεξουαλικά υπονοούμενα και σχόλια, ενώ το 15% ανέφεραν ότι έχουν υποστεί παρενόχληση μέσω φωτογραφιών που τραβήχτηκαν με κινητά τηλέφωνα χωρίς τη συγκατάθεσή τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλοιώθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Περισσότερο από το 8% των γυναικών ανέφεραν ότι έχουν δεχθεί σωματική επίθεση, ενώ το 2% δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική βία.

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Αντίστοιχες συμπεριφορές έχουν αντιμετωπίσει και άνδρες στρατιωτικοί, με το ποσοστό να ανέρχεται περίπου στο 19%. Ωστόσο, ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε τέτοιου είδους περιστατικά εμφανίζονται οι ομοφυλόφιλοι και οι στρατιωτικοί που αυτοπροσδιορίζονται ως μη δυαδικού φύλου, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε τα στοιχεία «απαράδεκτα», υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα είναι ακόμη πιο ανησυχητικό σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεών της.

Η Bundeswehr έχει διαθέσει δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της. Η στρατιωτική ηγεσία έχει θέσει ως στόχο την αύξηση των εν ενεργεία στρατιωτικών σε 260.000 και των εφέδρων σε 200.000 έως το 2035, επιδιώκοντας να αποφύγει την επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε το εύρημα πως οι γυναίκες που υπηρετούν σε μονάδες με μεγαλύτερη γυναικεία παρουσία είναι λιγότερο πιθανό να υποστούν παρενόχληση. Όπως σημείωσε, το στοιχείο αυτό «συνηγορεί υπέρ της ένταξης περισσότερων γυναικών στην Bundeswehr».

Ο υπουργός αποκάλυψε, επίσης, ότι ορισμένοι συνεργάτες του τον είχαν συμβουλεύσει να μην προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της έρευνας, εκφράζοντας φόβους ότι τα ευρήματά της θα έπλητταν την εικόνα και τη φήμη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως, όμως, τόνισε, η απόκρυψη των αποτελεσμάτων θα ισοδυναμούσε με «εθελοτυφλία» και μακροπρόθεσμα θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην Bundeswehr. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη έρευνα θα διεξάγεται σε ετήσια βάση.

«Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση στις τάξεις της Bundeswehr», ήταν το σαφές μήνυμα του υπουργού.

Ο Πιστόριους εξέφρασε, παράλληλα, την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλοί στρατιωτικοί διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά παρενόχλησης και κακοποίησης. Περίπου ένας στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσε ότι δεν προχώρησε ή δεν θα προχωρούσε σε καταγγελία, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζονταν την υπόθεση οι ανώτεροί του.

Πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, ο υπουργός είχε ανακοινώσει τη δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για το στρατιωτικό προσωπικό, με την ονομασία HELP, η οποία θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Με πληροφορίες από Guardian