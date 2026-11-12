Εντυπωσιακή μεταβολή θα σημειώσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με πτώση της θερμοκρασίας και λασποβροχές.

Με εντυπωσιακή μεταβολή θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα δώσουν τη θέση τους σε ένα αισθητά πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το Σαββατοκύριακο θα αποτελέσει το σημείο καμπής, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σημαντικά από την Κυριακή, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Μέχρι και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ελλάδας δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη και 27άρια, διατηρώντας την αίσθηση ότι βρισκόμαστε περισσότερο στην άνοιξη παρά στα μέσα Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η εικόνα θα αλλάξει αισθητά από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα, φέρνοντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή θα είναι εντονότερη στα βόρεια, όπου οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 9 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, επικαλούμενος τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου ICON-EU, από την Πέμπτη έως και το Σάββατο θα επικρατήσουν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ειδικότερα, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθούν μεταξύ 18 και 24 βαθμών, ενώ οι ελάχιστες θα βρίσκονται γενικά μεταξύ 9 και 19 βαθμών Κελσίου.

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Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου ο σχετικά ζεστός καιρός θα διατηρηθεί, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 17 με 25 βαθμούς και τις ελάχιστες να κυμαίνονται από 7 έως 19 βαθμούς.

Η μεγάλη αλλαγή έρχεται την Κυριακή, όταν στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν στους 9 με 13 βαθμούς. Στην κεντρική χώρα θα κυμανθούν από 13 έως 19 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα διατηρηθούν σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τους 16 με 22 βαθμούς.

Ακόμη πιο αισθητή θα είναι η πτώση τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, καθώς στη βόρεια Ελλάδα οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν στους 5 με 10 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες πιο ψυχρές περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν ακόμη και αρνητικές τιμές, έως -1 βαθμό Κελσίου.

Πού θα καταγραφούν τα 27άρια και πού θα πέσει ο υδράργυρος κάτω από το μηδέν

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται για το Σάββατο δεν θα αφορούν οριζόντια όλες τις περιοχές. Ειδικότερα, στο Αιγαίο και την Κρήτη οι αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 19 έως 25 βαθμούς, ωστόσο σε μεμονωμένες τοποθεσίες της νότιας χώρας ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 27 βαθμούς.

Αντίστοιχα, την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες στη βόρεια Ελλάδα θα κυμαίνονται κατά κανόνα από 5 έως 10 βαθμούς, σε ορισμένες ψυχρότερες περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθεί ακόμη και παγετός.

Η αντίθεση μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα θα είναι χαρακτηριστική, με τη χώρα να περνά από τις σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες σε ένα σαφώς πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, τουλάχιστον για τις βόρειες περιοχές της.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις βροχές και τη νέα μεταβολή του καιρού

Έντονες εναλλαγές θα παρουσιάσει ο καιρός και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς το σχεδόν ανοιξιάτικο σκηνικό των επόμενων ημερών θα δώσει προσωρινά τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Μέχρι και το Σάββατο, η θερμή αέρια μάζα που μεταφέρεται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα διατηρήσει τον υδράργυρο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αλλά και οι ισχυροί νοτιάδες, θα είναι δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού.

Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, με την Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Μάλιστα, την Παρασκευή αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ το Σάββατο μια νέα διαταραχή θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, μεταφέροντας θερμό και υγρό αέρα προς τη χώρα.

Η αλλαγή θα γίνει αισθητή από το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα ψυχρό μέτωπο θα προσεγγίσει τη χώρα από τα βόρεια και βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, διαμορφώνοντας ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η υποχώρηση της θερμοκρασίας δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Τρίτη αναμένεται επιστροφή σε ένα μοτίβο με υψηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Έτσι, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από διαδοχικές εναλλαγές, με την πρόσκαιρη ψυχρότερη παρένθεση της Κυριακής και της Δευτέρας να διαδέχεται ένα νέο διάστημα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.

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Διαδοχικές διαταραχές από την Παρασκευή

Πέρα από τις διαταραχές που έρχονται από την Ιβηρική Χερσόνησο, θερμές αέριες μάζες θα κάνουν επίσης την εμφάνισή τους αυξάνοντας την θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα θα βρεθούν σε μια επικίνδυνη ζώνη φαινομένων με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος και δυτική Στερεά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Από το Σάββατο οι διαταραχές θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο ενώ ψυχρό μέτωπο θα κάνει την εμφάνισή του.

Τις βραδινές ώρες αναμένονται έντονα φαινόμενα προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους σταδιακά να γυρίζουν σε βοριάδες.

Η θερμοκρασία θα πέφτει μέχρι την Τρίτη αν και μετά αναμένεται νέος γύρος βροχών, αυξημένων θερμοκρασιών και υγρασίας.

Οι περιοχές που θα «πνιγούν» από την αφρικανική σκόνη

Το meteo.gr αναφέρει πως η αφρικανική σκόνη θα γίνει αντιληπτή από το μεσημέρι της Πέμπτης επηρεάζοντας τα περισσότερα τμήματα της χώρας μας.

Το επεισόδιο θα ενταθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Από το Σάββατο η μεταφορά θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να απομακρύνονται.

Στους χάρτες που βλέπεται παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 21:00, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο DUST/ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.