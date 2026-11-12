Έως και 76 δολάρια επιπλέον για ένα σετ τεσσάρων ελαστικών θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, εάν γνώριζαν ότι η επιλογή τους συμβάλλει στην προστασία του σολομού.

Ο μέσος καταναλωτής ενδέχεται να είναι διατεθειμένος να πληρώσει 10% επιπλέον για ελαστικά αυτοκινήτου που φέρουν την ένδειξη «ασφαλή για τον σολομό», σύμφωνα με νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Ουάσιγκτον (Washington State University – WSU).

Πριν από αρκετά χρόνια, επιστημονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν ερευνητές του WSU διαπίστωσε ότι μια χημική ένωση με την ονομασία 6PPD, η οποία χρησιμοποιείται για την προστασία των ελαστικών από την πρόωρη φθορά, είναι τοξική για τον σολομό coho. Όταν τα υπολείμματα ελαστικών που συσσωρεύονται στους δρόμους καταλήγουν σε ρέματα και ποτάμια γλυκού νερού, η συγκεκριμένη χημική ουσία μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο των ψαριών.

Οι κατασκευαστές ελαστικών εργάζονται ήδη για την ανάπτυξη νέων συνθέσεων που θα εξαλείφουν τη συγκεκριμένη χημική ουσία. Οι οικονομολόγοι του WSU θέλησαν να διερευνήσουν πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν εθελοντικά οι καταναλωτές, εφόσον γνώριζαν ότι η επιπλέον δαπάνη θα συνέβαλλε στην προστασία του σολομού coho.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Marine Resource Economics.

«Τα συγκεκριμένα ελαστικά δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά θέλαμε να διερευνήσουμε πώς θα αξιολογούσε ο γενικός πληθυσμός ένα τέτοιο προϊόν μετά την ανάπτυξή του», δήλωσε ο Joe Cook, καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του WSU και επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης στο phys.org.

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«Καθώς η βιομηχανία ελαστικών εξετάζει την αναδιαμόρφωση των προϊόντων της, ελπίζουμε ότι η έρευνα θα αναδείξει την ύπαρξη μιας δυνητικής αγοράς για ελαστικά με οικολογική σήμανση», πρόσθεσε. Ο Cook και ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Wisnu Sugiarto, καθηγητής στο Whitman College και πρώην μεταπτυχιακός φοιτητής του WSU, πραγματοποίησαν έρευνα σε σχεδόν 700 κατοίκους των πολιτειών της Καλιφόρνιας, του Όρεγκον και της Ουάσιγκτον.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διάμεση πρόσθετη τιμή που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν οι συμμετέχοντες ανερχόταν στο 10% της τιμής που είχαν δηλώσει ότι πλήρωσαν κατά την τελευταία αγορά ελαστικών. Αυτό σημαίνει ότι οι μισοί από τους ερωτηθέντες θα πλήρωναν περισσότερο από αυτό το ποσοστό και οι υπόλοιποι λιγότερο.

Σε πραγματικούς αριθμούς, η επιπλέον δαπάνη αντιστοιχεί σε περίπου 76 δολάρια για ένα σετ τεσσάρων ελαστικών. Οι ερευνητές εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών θα ήταν διατεθειμένο να πληρώσει πολύ μεγαλύτερα ποσά.

«Περίπου το 25% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένο να πληρώσει επιπλέον 225 δολάρια για ένα σετ τεσσάρων ελαστικών ασφαλών για τον σολομό», ανέφερε ο Cook, ο οποίος εργάζεται στο Κέντρο Έρευνας και Επέκτασης του WSU στο Puyallup.

«Αυτό δείχνει ότι η προστασία του σολομού έχει πολύ μεγάλη σημασία για ένα σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών στις τρεις αυτές πολιτείες», σημείωσε. Οι επιστήμονες ελπίζουν να συνεχίσουν τις έρευνές τους, εξετάζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις από την αφαίρεση της συγκεκριμένης χημικής ουσίας από τα ελαστικά αυτοκινήτων.

«Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την εθελοντική οικολογική σήμανση ενός υποθετικού προϊόντος», εξήγησε ο Cook.

«Δεν υποστηρίζουμε ότι οι τιμές των ελαστικών θα αυξηθούν κατά αυτό το ποσό σε περίπτωση που η χρήση του 6PPD απαγορευτεί μέσω κάποιας κανονιστικής ρύθμισης. Αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από το κόστος που θα απαιτηθεί από τους κατασκευαστές για την αναδιαμόρφωση των ελαστικών, καθώς και από τον βαθμό ανταγωνισμού που επικρατεί στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με την εφαρμογή κάποιας πολιτειακής ή ομοσπονδιακής νομοθετικής ρύθμισης», συνέχισε.

«Για κάτι τέτοιο θα απαιτούνταν μια διαφορετική μεθοδολογία έρευνας. Ωστόσο, θα μας ενδιέφερε ιδιαίτερα να εξετάσουμε και αυτό το ζήτημα, καθώς διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια μελέτη».