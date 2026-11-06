Το ζευγάρι είχε φύγει από το χωριό Ehrwald της Αυστρίας περίπου στις 1:30 π.μ (τοπική ώρα) με στόχο να κάνουν ανάβαση στο Zugspitze για να δουν το ηλιοβασίλεμα.

Ένας 21χρονος φέρεται να εγκατέλειψε την 17χρονη φίλη του κατά τη διάρκεια κατάβασης από το πιο ψηλό βουνό της Γερμανίας και σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα από την αστυνομία της Αυστρίας.

Το ζευγάρι είχε φύγει από το χωριό Ehrwald της Αυστρίας περίπου στις 1:30 π.μ (τοπική ώρα) με στόχο να κάνουν ανάβαση στο Zugspitze για να δουν το ηλιοβασίλεμα. Έφτασαν σχεδόν στα 2.500 μέτρα πριν η θερμοκρασία πέσει στους -12 βαθμούς Κελσίου και ξεκινήσει να πέφτει δυνατό χιόνι, ανέφερε το γερμανικό πρακτορείο dpa.

Καθώς η χιονόπτωση δυνάμωνε, η 17χρονη άρχισε να χάνει τις δυνάμεις της και ο άνδρας από τη Βαυαρία την άφησε και συνέχισε την κατάβαση. Εκείνη κάλεσε σε βοήθεια και διασώθηκε από σωστικά συνεργεία, πριν μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο με υποθερμία.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα αν ο άνδρας εγκατέλειψε τη σύντροφό του ή αν ήταν κοινή απόφαση και σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν τα αίτια που χωρίστηκαν την ώρα της χιονόπτωσης.

Ωστόσο, το να θέτει κανείς σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου επιβάλλει ποινή έως και τρεις μήνες φυλάκισης στην Αυστρία.

Ο Robin Lutnig από τις υπηρεσίες διάσωσης στο Ehrwald, είπε στο γερμανικό Μέσο, SWR, ότι το ζευγάρι δεν ήταν αρκετά έμπειρο για την ανάβαση, και προειδοποίησε σχετικά με την τάση άπειρων ορειβατών να επιχειρούν τέτοιες πεζοπορίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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Με πληροφορίες του Independent/BBC