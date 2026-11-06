Η υπόθεση αφορά οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2010, κατά την περίοδο που η γαλακτοβιομηχανία Lyempf αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, πριν οδηγηθεί σε πτώχευση το επόμενο έτος.

Οριστική κατάληξη σε μια πολυετή δικαστική υπόθεση που συνδέεται με την πτώχευση της ολλανδικής γαλακτοβιομηχανίας Lyempf σηματοδοτεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ολλανδίας, με την οποία επικυρώθηκε, με μικρή τροποποίηση, η ποινή φυλάκισης του Έλληνα εφοπλιστή Γιάννη Καραγεώργη.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της υπόθεσης, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας (Hoge Raad), με απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2026, περιόρισε την ποινή φυλάκισης από 30 σε 29 μήνες, απορρίπτοντας κατά τα λοιπά την προσφυγή του εφοπλιστή κατά της προηγούμενης εφετειακής απόφασης.

Η υπόθεση αφορά οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2010, κατά την περίοδο που η γαλακτοβιομηχανία Lyempf αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, πριν οδηγηθεί σε πτώχευση το επόμενο έτος.

Κατά τις ολλανδικές δικαστικές αρχές, οι επίμαχες μεταφορές χρηματικών ποσών πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες που έθιγαν τα συμφέροντα των πιστωτών της επιχείρησης. Οι σχετικοί ισχυρισμοί της υπεράσπισης, σύμφωνα με τους οποίους οι συναλλαγές εντάσσονταν σε επενδυτική δραστηριότητα, δεν έγιναν δεκτοί από τα δικαστήρια.

Το 2019 είχε προηγηθεί πρωτόδικη καταδίκη σε φυλάκιση 24 μηνών, ενώ τον Ιούλιο του 2024 το αρμόδιο ολλανδικό Εφετείο αύξησε την ποινή στους 30 μήνες.

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Η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο οδήγησε σε περιορισμένη μείωση της ποινής, λόγω της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δικαστικής διαδικασίας, χωρίς να ανατραπεί η καταδικαστική κρίση.

Η ελληνική δικαστική διάσταση

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και την ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς το 2016 ο εφοπλιστής είχε συλληφθεί στην Ελλάδα βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Ο Άρειος Πάγος είχε αποφανθεί κατά της παράδοσής του στις ολλανδικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τον νομικό χαρακτηρισμό των αποδιδόμενων πράξεων και ζητήματα παραγραφής σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε τη διαδικασία εκτέλεσης του τότε ευρωπαϊκού εντάλματος και δεν συνιστούσε κρίση επί της ενοχής ή της αθωότητάς του.

Μετά την οριστικοποίηση της ολλανδικής καταδίκης, παραμένει προς διευκρίνιση εάν θα κινηθούν νέες διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας για την εκτέλεση της ποινής.

Η ενδεχόμενη παράδοση ή έκτιση της ποινής στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών αρχών.