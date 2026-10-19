«Κάποιος πολύ σημαντικός έρχεται. Τα λέμε το 2027, μικρέ μας» έγραψε ο Ολλανδός πρωθυπουργός μαζί με τον σύντροφό του.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γέτεν και ο σύντροφός του Νικολάς Κίναν ανακοίνωσαν πως θα γίνουν γονείς.

Σε κοινή ανάρτησή τους στο Instagram πόζαραν με ένα υπερηχογράφημα και με την παρένθετη μητέρα.

Η ανάρτησή τους, η οποία ήταν στα αγγλικά, ολλανδικά και τα ισπανικά, έγραψαν «Κάποιος πολύ σημαντικός έρχεται. Τα λέμε το 2027, μικρέ μας».

Πρόσθεσαν πως «δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσουμε τη δότρια ωαρίου, την παρένθετη μαμά μας Λίζα και τις οικογένειές τους. Τίποτα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς».

{https://www.instagram.com/p/DerLIXrDbGh/?img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

O Γέτεν είναι αρραβωνιασμένος με τον σύντροφό του, τον Αργεντίνο διεθνή παίκτη του χόκεϊ επί χόρτου, Νικολάς Κίναν και το καλοκαίρι προγραμμάτιζαν να παντρευτούν. Ωστόσο ανέβαλαν τα σχέδια του γάμου τους, όταν ο Γέτεν εκλέχθηκε πρωθυπουργός, ο νεότερος στην ιστορία της Ολλανδίας.

Η παρένθετη μητέρα και η δότρια ωαρίου είναι φίλες του ζευγαριού και έχουν ήδη δικά τους παιδιά, Δεν είχαν κανέναν οικονομικό κίνητρο για να βοηθήσουν το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κόμμα του 39χρονου Γέτεν, το D66. Ούτως ή αλλιώς είναι παράνομο στην Ολλανδία να πληρώσει κάποιος μία παρένθετη μητέρα.

Το κόμμα του Γέτεν ότι η εγκυμοσύνη συνάδει με τους νόμους της χώρας και τους κανόνες και κατέστη εφικτή μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης που προσφέρεται στην Ολλανδία. Το D66 σημείωσε ακόμα ότι ο Γέτεν θα πάρει κάποιες μέρες άδεια όταν γεννηθεί το μωρό για να είναι με την οικογένειά του, αλλά δεν έχει σκοπό να πάρει γονική άδεια για μεγαλύτερο διάστημα.

Με πληροφορίες του Reuters