Ανακριτής και εισαγγελέας, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας και τις εξηγήσεις των κατηγορουμένων, αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή τους.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο, καθώς προφυλακιστέοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πατέρας της ανήλικης, μετά την ολοκλήρωση των πολύωρων απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη φερόμενη σεξουαλική εκμετάλλευση της κόρης τους. Η διαδικασία ξεκίνησε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 22:00, έπειτα από δέκα ώρες απολογιών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που διερευνώνται, οι γονείς φέρονται να οδηγούσαν την ανήλικη σε συγχωριανούς τους, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, προκειμένου εκείνοι να προβαίνουν σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζει το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει η μητέρα της 15χρονης, καθώς, πέρα από τις κατηγορίες της μαστροπείας και της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, διώκεται και για άμεση συνέργεια σε βιασμό.

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Από την πλευρά του, ο πατέρας φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε όσα συνέβαιναν στην κόρη του. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να έπεισαν τις δικαστικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν προηγηθεί ακόμη δύο προφυλακίσεις κατηγορουμένων για την ίδια υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει ένα προσωπικό τετράδιο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 15χρονη είχε διαρκώς μαζί της.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το περιεχόμενό του, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να περιλαμβάνει σημαντικές λεπτομέρειες για όσα φέρεται να βίωνε η ανήλικη, αλλά και στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της πιθανής εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Παράλληλα, το κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου φιλοξενείται σε καθεστώς προστατευμένης φροντίδας και βρίσκεται υπό την παρακολούθηση ψυχολόγου.