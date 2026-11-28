Η Παναγιώτα, από την πλευρά της, αποκάλυψε ότι παρακολουθεί μαθήματα κλασικού τραγουδιού, στοιχείο που αποτελεί μέρος της μουσικής της διαδρομής και της προσπάθειάς της να εξελιχθεί φωνητικά.

Μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή χάρισε στους τηλεθεατές το «The Voice», το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τον Πάνο Μουζουράκη να είναι ο μοναδικός από τους τέσσερις coaches που εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία μιας νεαρής διαγωνιζόμενης και αποφάσισε να γυρίσει την καρέκλα του.

Ο λόγος για την 21χρονη Παναγιώτα, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show του ΣΚΑΪ με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Η εμφάνισή της δεν κατάφερε να πείσει και τους τέσσερις κριτές, ωστόσο ο Πάνος Μουζουράκης διέκρινε στη φωνή της στοιχεία που τον έκαναν να πατήσει το κουμπί και να τη διεκδικήσει για την ομάδα του.

Ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται πως αναγνώρισε τις δυνατότητες της νεαρής κοπέλας, εκτιμώντας ότι μπορεί να παρουσιάσει ακόμη καλύτερη εικόνα στη συνέχεια του διαγωνισμού. Μάλιστα, δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την εξέλιξή της, δίνοντάς της παράλληλα μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική υπόσχεση για την επόμενη εμφάνισή της.

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«Για την επόμενη φάση θα ήθελα να το φέρουμε λίγο καλύτερα. Έφερες αυτό που χρειάζεται για να αποδείξω ότι σαν coach εδώ είμαι φανταστικός, γιατί στην επόμενη εμφάνισή σου θα πέσουν σαγόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Μουζουράκης.

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Η ατάκα του προκάλεσε το ενδιαφέρον, καθώς ο coach έδειξε να πιστεύει ιδιαίτερα στις δυνατότητες της 21χρονης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει πολλά ακόμη να παρουσιάσει πάνω στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Τελικά, η νεαρή διαγωνιζόμενη κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του «The Voice», εντάσσοντας το όνομά της στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.