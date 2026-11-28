Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου είναι η τελευταία του μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.

Με κακοκαιρία θα είναι ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ οι προσφορές συνεχίζονται και το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday.

Για σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν όπως πάντα. Το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία των καταστημάτων από τις 06:00 έως τις 21:00.

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν ωράριο 08:00–20:00 και τα πολυκαταστήματα 09:00 με 20:00.

Τι ώρα ανοίγουν τα καταστήματα την Κυριακή

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου είναι η τελευταία του μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Το επιτρεπόμενο ωράριο είναι 11:00–20:00.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα είναι 11:00–18:00, ενώ πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Η δυνατότητα λειτουργίας ισχύει και για τα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν θα ανοίξουν όλες οι αλυσίδες ούτε όλα τα καταστήματα κάθε αλυσίδας.

Lidl: Θα λειτουργήσουν επιλεκτικά καταστήματα, με ωράρια που μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή

My market: Έχει ανακοινώσει κατάλογο συγκεκριμένων καταστημάτων που θα λειτουργήσουν 11:00–15:00.

Σκλαβενίτης: Το κατάστημα στο Smart Park στα Σπάτα θα είναι ανοιχτό 11:00–20:00.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Ορισμένα σημεία έχουν ξεχωριστό κυριακάτικο ωράριο. Ενδεικτικά, το κατάστημα στην οδό Πειραιώς 86 αναφέρει λειτουργία 11:00–20:00.

Τα καταστήματα μικρότερου τύπου, όπως Shop&Go και Local, έχουν επίσης ωράριο που μπορεί να διαφέρει ανά σημείο. Πριν από την επίσκεψη, χρειάζεται έλεγχος στην επίσημη σελίδα ή στον εντοπιστή της κάθε αλυσίδας.

Ποιες άλλες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα, τι ισχύει για το εορταστικό ωράριο

Το εορταστικό ωράριο αρχίζει επισήμως στις 10 Δεκεμβρίου. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις εξής Κυριακές:

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 11:00 – 16:00

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα μπορούν να είναι ανοιχτά έως τις 20:00.

Πότε θα είναι κλειστά τα καταστήματα

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, καθώς και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

Κλειστά θα είναι επίσης την Πρωτοχρονιά, Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να μη λειτουργήσουν ούτε το Σάββατο 2 Ιανουαρίου.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή με κακοκαιρία

Από χθες είναι σε εξέλιξη η τριήμερη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τα φαινόμενα το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ την Κυριακή θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Σάββατο αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Την Κυριακή, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρεί, οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν νοτιότερα, φτάνοντας στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Χιόνια αναμένονται και στην Πάρνηθα, ενώ από τη Δευτέρα χιονοπτώσεις προβλέπονται και στην Πελοπόννησο.

Έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται , από σήμερα και για αύριο Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 οι ακόλουθες περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

Περιφέρεια Ηπείρου και

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Επιπρόσθετα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου θα τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.