Αναγνώστες του Dnews καταγγέλλουν ότι αδυνατούν να κλείσουν ραντεβού άμεσα ενώ οι εκπρόσωποι εργαζομένων μιλούν για υποστελέχωση των υπηρεσιών.

Αγώνα δρόμου με αβέβαιη κατάληξη καλούνται να δώσουν καθημερινά χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, στην προσπάθειά τους να κλείσουν ένα απλό ραντεβού σε υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ. Παρά τις εξαγγελίες για πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και άμεση εξυπηρέτηση, η πραγματικότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Φορέα αποδεικνύεται αποκαρδιωτική, με την αναμονή να ξεπερνά, σε πολλές περιπτώσεις, τους δύο ή και τρεις μήνες αλλά και εξάμηνο! Αναγνώστες του Dnews καταγγέλλουν ότι αδυνατούν να κλείσουν ραντεβού άμεσα ενώ οι εκπρόσωποι εργαζομένων μιλούν για υποστελέχωση των υπηρεσιών.

«Κλειστά» τα ημερολόγια σε δεκάδες υποκαταστήματα

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, η είσοδος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού συνοδεύεται συνήθως από το γνώριμο μήνυμα περί «μη διαθεσιμότητας». Για κρίσιμα ζητήματα, όπως η έκδοση ή ο επανυπολογισμός σύνταξης, η διόρθωση ενσήμων, η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας ή οι παροχές μητρότητας και ασθένειας, οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ψηφιακό αδιέξοδο.

Ακόμη και όταν ανοίγουν νέες ημερομηνίες, οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά, αναγκάζοντας τους πολίτες να αναζητούν ραντεβού σε απομακρυσμένα υποκαταστήματα, εκτός του δήμου ή ακόμη και της περιφερειακής τους ενότητας.

Ανεπαρκής η τηλεφωνική υποστήριξη και η υποστελέχωση

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια επικοινωνίας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (1555) συχνά δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς οι τηλεφωνητές παραπέμπουν στην ίδια ακριβώς δεξαμενή ραντεβού, η οποία παραμένει άδεια.

Εργαζόμενοι του Φορέα αποδίδουν την κατάσταση αυτή στη δραματική υποστελέχωση των τοπικών διευθύνσεων. Οι μαζικές αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης τα τελευταία χρόνια δεν καλύφθηκαν επαρκώς, με αποτέλεσμα οι εναπομείναντες υπάλληλοι να καλούνται να διαχειριστούν τεράστιο όγκο αιτημάτων, τόσο δια ζώσης όσο και ηλεκτρονικά.

Το κόστος για τους πολίτες

Η πολύμηνη καθυστέρηση δεν αποτελεί απλώς γραφειοκρατική ταλαιπωρία, αλλά μεταφράζεται σε άμεση οικονομική επιβάρυνση. Πολίτες χάνουν προθεσμίες, μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αναγκάζονται να απευθυνθούν σε ιδιώτες εργατολόγους και λογιστές, πληρώνοντας από την τσέπη τους για διαδικασίες που θα έπρεπε να διεκπεραιώνονται δωρεάν και έγκαιρα από το κράτος.

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Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν για υποστελέχωση

Σημαντικές είναι και οι επισημάνσεις των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων έχει ζητήσει μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του Helpdesk και αύξηση του πεντάλεπτου χρόνου που προβλέπεται για την ολοκλήρωση κάθε ραντεβού.

Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια καθημερινότητα με αυξημένες πιέσεις, προβληματικές εφαρμογές και πολίτες που μεταφέρουν την αγανάκτησή τους στις υπηρεσίες.

Η υποστελέχωση δεν αποτελεί απλώς ένα εσωτερικό διοικητικό πρόβλημα. Μεταφράζεται σε λιγότερες δυνατότητες εξυπηρέτησης, περιορισμένα διαθέσιμα ραντεβού και μεγαλύτερη αναμονή για τους ασφαλισμένους.

Χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ηπείρου & Λευκάδας / Ν.Τ. Ιωαννίνων ΑΔΕΔΥ κατήγγειλε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του e-ΕΦΚΑ, επισημαίνοντας ότι οι τεχνικές δυσλειτουργίες προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση τόσο των ασφαλισμένων όσο και των υπαλλήλων.

Πολλοί επαγγελματικοί φορείς έχουν ήδη κοινοποιήσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντούν καθημερινά τα μέλη τους στην συναλλαγή τους με τον ΕΦΚΑ, απαιτώντας και αυτοί άμεσες λύσεις στα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Ο Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Χανίων εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία και την έντονη διαμαρτυρία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον e-ΕΦΚΑ τους τελευταίους 11 μήνες. Ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, ένας πολυσύνθετος οργανισμός, λειτουργεί εδώ και μήνες με ένα νέο σύστημα που, αντί να διευκολύνει, δυσχεραίνει την καθημερινότητα ασφαλισμένων, επιχειρήσεων και των εκπροσώπων τους, των Λογιστών-Φοροτεχνικών. Αιτήματα διεκπεραιώνονται σε πάνω από 3 και 4 μήνες, με τους ασφαλισμένους να μένουν κυριολεκτικά χωρίς εξυπηρέτηση. Μια τόσο κρίσιμη δημόσια υπηρεσία δεν γίνεται να στηρίζεται στο φιλότιμο λίγων ανθρώπων.

Υπηρεσίες επικοινωνίας με ΕΦΚΑ

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες που εξυπηρετούνται ανά κανάλι είναι οι εξής:

1. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 1555 (24/7, χωρίς χρέωση)

Μέσω του ενιαίου αριθμού 1555 εξυπηρετούνται:

Γενική πληροφόρηση. Ερωτήσεις για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα.

Καθοδήγηση. Βοήθεια για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Προσωποποιημένα αιτήματα. Διαχείριση πιο σύνθετων υποθέσεων μέσω εξειδικευμένου τμήματος (Back Office).

Προγραμματισμός ραντεβού. Κλείσιμο ραντεβού σε υποκατάστημα, ειδικά σε περιπτώσεις έκδοσης ΑΜΚΑ ή αδυναμίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στοιχείων.

2. Ραντεβού με τηλεδιάσκεψη (myEFKALive)

Αντί για επίσκεψη σε υποκατάστημα, μπορείτε να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού με υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ για 16 διοικητικές υπηρεσίες:

Μητρώο & Ασφαλιστικός Βίος. Απογραφή ασφαλισμένου, αλλαγή στοιχείων, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, βεβαίωση ασφάλισης, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας και ΥΔΑΑΒ (Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης και Ασφαλιστικού Βίου).

Παροχές. Επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας και έξοδα κηδείας.

Συντάξεις & Πληρωμές. Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης και ενημέρωση για την πορεία αίτησης συνταξιοδότησης.

Ασφάλιση & Εισφορές. Βεβαιώσεις μη μισθωτών και αγροτικό δελτίο.

Διοικητικά θέματα. Χορήγηση απόφασης ΚΕΠΑ.

3. Δια ζώσης ραντεβού σε υποκατάστημα

Για υποθέσεις που απαιτούν φυσική παρουσία (π.χ. έλεγχος πρωτότυπων εγγράφων, διευθέτηση εκκρεμοτήτων, εισφορές/οφειλές), το ραντεβού κλείνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Κλείσιμο ραντεβού e-ΕΦΚΑ με κωδικούς Taxisnet. Για απλή κατάθεση δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο δεν απαιτείται ραντεβού (καθημερινά 07:30–15:00).