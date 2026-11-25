Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, η συγκεκριμένη διάκριση αφήνει εκτός της νέας ρύθμισης περίπου 100.000 δικαιούχους συντάξεων χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος, των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος απεβίωσε πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Χρόνια παραμένουν άλυτες οι αδικίες στις συντάξεις χηρείας, με χιλιάδες δικαιούχους να εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με περικοπές, αποκλεισμούς και άνιση μεταχείριση. Το χρόνιο αυτό πρόβλημα επαναφέρει στο προσκήνιο το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), το οποίο με επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους τους βουλευτές ζητά συνολική νομοθετική παρέμβαση.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η επιστροφή αναδρομικών σε 8.552 συνταξιούχους του Δημοσίου, που υπέστησαν περικοπές στη σύνταξη χηρείας μετά την πρώτη τριετία από τον θάνατο του συζύγου τους, καθώς και η αποκατάσταση του 70% της αρχικής σύνταξης του θανόντος για όλους τους δικαιούχους, χωρίς εξαιρέσεις και διαχωρισμούς.

Το ΕΝΔΙΣΥ επανέρχεται στο ζήτημα με επιστολή που απέστειλε στις 24 Νοεμβρίου 2026, επισημαίνοντας ότι οι μέχρι σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις δεν έχουν αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές κατηγορίες συνταξιούχων που μένουν εκτός ρυθμίσεων, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των θανόντων συζύγων τους.

Η οργάνωση υπενθυμίζει ότι από την ίδρυσή της, στα τέλη του 2013, διεκδικεί την αποκατάσταση των στρεβλώσεων στις συντάξεις χηρείας. Όπως αναφέρει, χρειάστηκαν επτά χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί η ανάγκη παρέμβασης, ενώ ακόμη και οι νεότερες ρυθμίσεις δεν έδωσαν οριστική λύση για όλους.

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Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θέτει το Δίκτυο είναι ο διαχωρισμός των δικαιούχων ανάλογα με το αν ο θάνατος του συζύγου επήλθε πριν ή μετά τις 13 Μαΐου 2016.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, η συγκεκριμένη διάκριση αφήνει εκτός της νέας ρύθμισης περίπου 100.000 δικαιούχους συντάξεων χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος, των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος απεβίωσε πριν από την ημερομηνία αυτή.

Το Δίκτυο χαρακτηρίζει άδικο τον διαχωρισμό και ζητά να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση, χωρίς χρονικά όρια που οδηγούν σε διαφορετικά δικαιώματα για ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κοινωνική και οικονομική κατάσταση.

Τι ζητείται για το 70% της σύνταξης

Κεντρική διεκδίκηση είναι να καταβάλλεται στους δικαιούχους το 70% της αρχικής απόφασης σύνταξης του θανόντος συζύγου, τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη.

Το ΕΝΔΙΣΥ υποστηρίζει ότι η αποκατάσταση πρέπει να αφορά όλους τους συνταξιούχους χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος και όχι μόνο όσους εντάσσονται στις νεότερες ρυθμίσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, για τους οποίους, σύμφωνα με την επιστολή, δεν υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα. Το Δίκτυο ζητά να χορηγείται το 70% της σύνταξης χηρείας και στις περιπτώσεις όπου και οι δύο σύζυγοι προέρχονται από τον αγροτικό ασφαλιστικό φορέα, επισημαίνοντας ότι σήμερα ο επιζών σύζυγος μπορεί να μη λαμβάνει ούτε ένα ευρώ.

Στο επίκεντρο και οι επικουρικές συντάξεις

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων. Το ΕΝΔΙΣΥ καταγγέλλει ότι η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης περιορίστηκε στις κύριες συντάξεις, χωρίς να προβλέπει ανάλογη ρύθμιση για τις επικουρικές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η οργάνωση, περισσότερες από 120.000 επικουρικές συντάξεις έχουν υποστεί περικοπές, ενώ ζητείται οι νέες ρυθμίσεις να εφαρμοστούν και σε αυτές, καθώς αποτελούν παρακολούθημα της κύριας σύνταξης.

Τα αναδρομικά των 8.552 συνταξιούχων

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διεκδίκηση για τους 8.552 συνταξιούχους του Δημοσίου, στους οποίους είχαν επιβληθεί περικοπές μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας από τον θάνατο του συζύγου τους.

Το ΕΝΔΙΣΥ ζητά να επιστραφούν τα ποσά που χάθηκαν κατά το διάστημα αυτό, καθώς θεωρεί ότι η αποκατάσταση του ποσοστού από 35% σε 70% δεν αρκεί, εφόσον δεν συνοδεύεται από την καταβολή των αντίστοιχων αναδρομικών.

Πρόκειται για μια εκκρεμότητα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους και η οποία, σύμφωνα με το Δίκτυο, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με νέα νομοθετική παρέμβαση.

Τέσσερα συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση

Με την επιστολή του προς τον πρωθυπουργό και τους βουλευτές, το ΕΝΔΙΣΥ ζητά:

- Στις συντάξεις χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος, κύριες και επικουρικές, να καταβάλλεται το 70% της αρχικής απόφασης σύνταξης του θανόντος.

- Να προβλεφθεί αντίστοιχη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ, όταν και οι δύο σύζυγοι προέρχονται από τον συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα.

- Να καταβληθούν τα αναδρομικά στους 8.552 δικαιούχους του Δημοσίου που υπέστησαν περικοπές μετά την πρώτη τριετία.

- Να σταματήσει ο διαχωρισμός των συνταξιούχων σε διαφορετικές κατηγορίες και να μην υπάρξουν νέες ρυθμίσεις που δημιουργούν ανισότητες.