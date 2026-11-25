Πώς η ποικιλία της πατάτας επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, τη γεύση και την υφή του πουρέ σας.

Οι πατάτες θεωρούνται ένα από τα αγαπημένα υλικά για μαγείρεμα και μία από τις πιο εύκολες επιλογές που μπορεί να συνοδεύσει το κυρίως γεύμα σας.

Παρασκευάζονται με αρκετούς τρόπους, ενώ η ουδέτερη γεύση τους, σας αφήνει να προσθέσετε εσείς τα μπαχαρικά της αρεσκείας σας, ώστε να δημιουργήσετε τον κατάλληλο συνδυασμό για εσάς.

Είτε πρόκειται όμως, για πατάτες τηγανητές, βραστές, φούρνου ή πουρέ, το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας.

Σύμφωνα λοιπόν, με το allrecipes.com, τρεις σεφ επισημαίνουν ότι η συνταγή για τον καλύτερο πουρέ πατάτας, ξεκινά ήδη από το μανάβικο.

Η ποικιλία της πατάτας διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα

Αν και δεν υπάρχει ένα είδος πατάτας που εγγυάται ότι το τελικό αποτέλεσμα του πουρέ θα είναι ιδανικό, κάθε ποικιλία διαφέρει ως προς την περιεκτικότητά της σε άμυλο και υφή, καθώς υπάρχουν είδη από κηρώδεις μέχρι αμυλούχες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έτσι, λοιπόν, ορισμένες είναι ιδανικές για τηγάνι, άλλες για ψήσιμο και άλλες για σούπες.

Σύμφωνα μάλιστα με τους ειδικούς, οι πατάτες με υψηλό άμυλο ενδέχεται να συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της υφής του πουρέ. Ποικιλίες όπως: Ratte, Yukon Gold και Russet, αποτελούν τις ιδανικές επιλογές, ενώ πρόκειται για ποικιλίες που πιθανά μπορείτε να τις εντοπίσετε και στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι καλό να αποφύγετε πολύ κηρώδες, κόκκινες ή baby πατάτες, καθώς είναι πιθανό να αλλοιώσουν την υφή του πουρέ σας.

Τα μυστικά για τον καλύτερο πουρέ πατάτας

Για να οδηγηθείτε στο πιο γευστικό αποτέλεσμα, που θα έχει την κατάλληλη υφή, μπορείτε να ακολουθήσετε τις συμβουλές των ειδικών.

1. Στεγνώστε καλά τις πατάτες: Πριν τις πολτοποιήσετε θα πρέπει να έχετε αφαιρέσει την περιττή υγρασία από το λαχανικό, καθώς το νερό μπορεί να οδηγήσει σε ένα αραιό ή νερουλό πουρέ, που θα έχει περισσότερο την υφή σούπας. Μπορείτε να τις αφήσετε να στεγνώσουν από μόνες τους ή να τις βάλετε για λίγα λεπτά μέσα σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς..

2. Συνδυάστε δύο διαφορετικές ποικιλίες: Η χρήση δύο διαφορετικών ποικιλιών μπορεί να προσφέρει μια πιο «γεμάτη» γεύση και υφή στο τελικό αποτέλεσμα.

3. Χρησιμοποιείστε τα υπόλοιπα υλικά στην κατάλληλη θερμοκρασία: Τα γαλακτοκομική υλικά δεν θα πρέπει να προστεθούν στις πατάτες χωρίς να έχουν έρθει πρώτα σε θερμοκρασία δωματίου. Καλό θα ήταν να ζεστάνετε ελαφρώς το γάλα ή την κρέμα γάλακτος και να αφήσετε το βούτυρο να μαλακώσει, ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

4. Προσθέστε σκόρδο και αρωματικά: Τα μπαχαρικά και τα πρόσθετα υλικά, προσθέτουν γεύση στις πατάτες σας.

5. Μην το παρακάνετε με την πολτοποίηση: Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε χειροποίητα σκεύη, όπως μία πρέσα πατάτας, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να παρατηρείτε την υφή του πουρέ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.