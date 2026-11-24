Τα αυγά αποτελούν ένα ιδιαίτερα θρεπτικό γεύμα, καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά. Πώς, όμως, μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα;

Τα αυγά αποτελούν ένα αγαπημένο και εύκολο γεύμα για πολλούς, καθώς είναι εύκολα στην παρασκευή τους, συνδυάζονται με άλλα τρόφιμα και είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνη.

Παράλληλα, βέβαια, δεν είναι λίγοι όσοι ανησυχούν για την περιεκτικότητά τους σε χοληστερίνη, η οποία περιέχεται κατά κύριο λόγο, στον κρόκο του αυγού.

Σύμφωνα με το indianexpress.com, η ειδική διατροφολόγος Δρ. Deepali Sharma εξηγεί ότι η κατανάλωση δύο αυγών την ημέρα για έναν μήνα, δεν οδηγεί απαραίτητα σε αύξηση της χοληστερίνης στο αίμα, ωστόσο η ειδικός, εστιάζει και σε άλλους παράγοντες.

Πώς επηρεάζουν τα αυγά την χοληστερίνη;

Παρόλο που τα αυγά αποτελούν μία πηγή διατροφικής χοληστερίνης, η επίδραση που έχουν στη χοληστερόλη του αίματος διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό, έχουν οι συνολικές διατροφικές συνήθειες, ο μεταβολισμός και η γενετική προδιάθεση.

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Όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα, δύο μεγάλα αυγά περιέχουν περίπου 370- 400 mg διατροφικής χοληστερόλης, η οποία βρίσκεται κυρίως στον κρόκο.

Βέβαια, η τα επίπεδα της χοληστερίνης που προσλαμβάνονται από τη διατροφή, δεν αντικατοπτρίζουν αυτόματα τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Το συκώτι, έχει καθοριστικό ρόλο στις συγκεκριμένες διεργασίες, καθώς για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους ρυθμίζει τα επίπεδα αυτής.

Τα αποτελέσματα ερευνών

Σύμφωνα με το indianexpress.com, οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, αποδεικνύουν ότι η καθημερινή κατανάλωση αυγών, ενδέχεται να συμβάλλει στη μέτρια αύξηση της χοληστερόλης.

Επηρεάζει κυρίως, την ολική χοληστερίνη, όπως και τα επίπεδα της «καλής» (HDL) και της «κακής» (LDL) χοληστερόλης στο αίμα.

Η επίδρασή της βέβαια, διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από τη συνολική διατροφή και την συνολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών.

Σε κάθε περίπτωση, το μυστικό κρύβεται στους συνδυασμούς που επιλέγεται να κάνετε στα γεύματά σας.

Πιο συγκεκριμένα, η ειδικός συνιστά να αποφεύγετε το μαγείρεμα με βούτυρο, ως λιπαρή ουσία, καθώς και ο συνδυασμός με επεξεργασμένα κρέατα, όπως λουκάνικα και μπέικον.

Η καλύτερη επιλογή είναι να τα συνδυάσετε με λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες.