Η αίσθηση που προσφέρει το πατρικό σπίτι και η οικειότητά του ξυπνούν αναμνήσεις και συνήθειες που πιστεύατε ότι έχετε αφήσει στο παρελθόν.

Η ανθρώπινη ψυχολογία αποτελεί ένα πολυδιάστατο πεδίο έρευνας, με τους ειδικούς να εστιάζουν πολλές φορές στις συμπεριφορές και τις συνήθειες των ατόμων προκειμένου να καταλήξουν σε εμπεριστατωμένα συμπεράσματα.

Με την πάροδο του χρόνου οι συνήθειες του κάθε ανθρώπου μεταβάλλονται, αλλάζουν και διαφοροποιούνται χτίζοντας νέα στοιχεία στον χαρακτήρα τους, την ίδια ώρα που θεωρούν ότι έχουν αφήσει πίσω τους συμπεριφορές του παρελθόντος.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στο psychologytoday.com, μία από τις πιο συνηθισμένες απορίες που προκύπτουν σχετίζεται με το λόγο για τον οποίο η επιστροφή στο παρελθόν, επαναφέρει συνήθειες και συμπεριφορές που ενδέχεται να έχετε προσπεράσει;

Η απάντηση δεν κρύβεται στο γεγονός ότι είστε ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν που ήσασταν στα 15 σας χρόνιας.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η επιστροφή σε παλιούς ρόλους είναι ένα απολύτως φυσιολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο φαινόμενο στον τομέα της επιστήμης της προσωπικότητας.

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Επιστροφή στο πατρικό επιστροφή και στις συμπεριφορές

Όπως αναφέρεται και στο psychologytoday.com, η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται από τον τρόπο σκέψης, τα συναισθήματα και τον τρόπο με τον οποίο το κάθε άτομο αντιδρά σε διαφορετικές καταστάσεις.

Κάτι τέτοιο όμως, δεν είναι απόλυτο.

Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να χαρακτηρίζεται ως εξωστρεφείς, αλλά να είναι συγκρατημένος στον επαγγελματικό του χώρο.

Με την πάροδο του χρόνο κάθε ένας αποκτά διαφορετικές εμπειρίες, ο τρόπος σκέψης, συχνά, ωριμάζει και υιοθετούνται διαφορετικές συμπεριφορές που ανταποκρίνονται κατά βάση στις προσωπικές μας αξίες.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι αντιδράσεις είναι ίδιες σε κάθε περίπτωση.

Έτσι, ακόμα και αν κάποιος έχει γίνει πιο ψύχραιμος ή δυναμικός σε σχέση με το παρελθόν, η επιστροφή στο παρελθόν και στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον που προσφέρει το πατρικό σπίτι, ενδέχεται να ξυπνήσει παλιές ανασφάλειες και αντιδράσεις.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι χάνεται η πρόοδος που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ότι ορισμένες καταστάσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τις συμπεριφορές.

Η προσωπικότητα με το πέρασμα του χρόνου

Όσο περνούν τα χρόνια η προσωπικότητα του κάθε ατόμου εξελίσσεται.

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με την πάροδο των χρόνων το άτομο ωριμάζει, γίνεται πιο σταθερό συναισθηματικά και μπορεί να διαχειρίζεται τις προσωπικές του σχέσεις.

Μεταξύ των ηλικιών 20 έως 40 ετών, οι νέες εμπειρίες, η ανεξαρτησία και οι κοινωνικοί κύκλο συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την εξέλιξη νέων συμπεριφορών.

Ωστόσο, η επιστροφή στο πατρικό, μπορεί να αναβιώσει παλιούς ρόλους και συνήθειες, που είχε κανείς, ακόμη, και στην ηλικία των 15 ετών.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που σας αντιμετωπίζει η οικογένειά σας, μπορείτε όμως, να αλλάξετε τον τρόπο που αντιδράτε

Η επαφή με την οικογένεια και η επιστροφή στο πατρικό μπορεί να αποτελέσει την ιδανική ευκαιρία ώστε να γνωρίσετε έναν νέο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις οικογενειακές συναθροίσεις, οι ειδικοί προτείνουν:

• Εστιάστε σε όσα θέλετε να αλλάξετε: Επιλέξτε ένα από τα χαρακτηριστικά σας, το οποίο προσπαθείτε να βελτιώσετε με την πάροδο του χρόνου και προσπαθήστε να το διατηρήσετε και στο οικογενειακό τραπέζι.

• Πραγματοποιήστε μικρές και συνειδητές αλλαγές: Εκφράστε ελεύθερα τις σκέψεις και τις επιθυμίες σας, θέστε τα όρια σας και αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις.

• Μην είστε αυστηροί με τον εαυτό σας: Αν παρατηρήσετε ότι επιστρέφετε σε κάποια παλιά συνήθεια μην απογοητευτείτε. Μερικές στιγμές συναισθηματικής φόρτισης δεν είναι ικανές να αναιρέσουν την προσωπική σας πρόοδο.