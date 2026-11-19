Μία έρευνα εξέτασε 368 παντρεμένα ζευγάρια σε βάθος χρόνου 12 ετών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι προσωπικές αδυναμίες της συζύγου έχουν καθοριστικό ρόλο στη διάλυση ενός γάμου.

Ο γάμος αποτελεί για πολλούς ανθρώπους μία σημαντική δέσμευση, με βασικό σκοπό τη δημιουργία μιας σταθερής σχέσης με διάρκεια μέσα στον χρόνο. Ωστόσο, το κάθε ζευγάρι διατηρεί διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, ενώ δεν είναι λίγα εκείνα που έρχονται αντιμέτωπα με σημαντικές δυσκολίες.

Παράλληλα, το διαζύγιο αποτελεί μία επίπονη διαδικασία, ωστόσο δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που επιλέγουν να προχωρήσουν στη λύση του γάμου τους.

Το ερώτημα, βέβαια, που γεννάται, σχετίζεται με το ποιος είναι τελικά ο παράγοντας που οδηγεί τα περισσότερα ζευγάρια στον χωρισμό;

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι η ευάλωτη πλευρά της συζύγους μπορεί να συνδυαστεί με ένα διαζύγιο.

Τα ευρήματα της μελέτης

Σύμφωνα με το psychologytoday.com, έρευνα που πραγματοποιήθηκε εξέτασε 368 ζευγάρια στο διάστημα 12 ετών, φέρνοντας στο προσκήνιο έξι βασικούς παράγοντες μιας σχέσης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1. Τις προσωπικές δυσκολίες κάθε συντρόφου,

2. Τον τρόπο επικοινωνίας,

3. Την οικονομική και κοινωνική κατάσταση

4. Και την ικανοποίησή τους από τον γάμο.

Στις προσωπικές δυσκολίες των συντρόφων συμπεριλήφθηκαν και δυσάρεστες εμπειρίες των παιδικών χρόνων, ιστορικό κακοποίησης, η χρήση ουσιών και τα αρνητικά συναισθήματα.

Μάλιστα, μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη, το 39% των ζευγαριών είχε οδηγηθεί στο διαζύγιο.

Όταν, βέβαια, οι ερευνητές συνέκριναν τους παράγοντες, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προσωπικές «αδυναμίες» της γυναίκας αποτελούσε ένας σταθερός παράγοντας σε όσα ζευγάρια οδηγήθηκαν στο διαζύγιο.

Η επικοινωνία στα ζευγάρια

Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας σχετίστηκε με την επικοινωνία των δύο ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, τα ζευγάρια που επικοινωνούσαν αποτελεσματικά, είχαν την δυνατότητα να δείξουν περισσότερη κατανόηση, έχοντας μάλιστα, ως σύμμαχο το χιούμορ, προσπαθώντας να επιλύσουν τυχόν διαφωνίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε μικρότερος κίνδυνος διαζυγίου.

Οι μελετητές, διευκρίνισαν ότι οι δυσκολίες του παρελθόντος δεν καθορίζουν απαραίτητα την κατάληξη μιας σχέσης.

Αντίθετα, η αμοιβαία κατανόηση και από τις δύο πλευρές συμβάλλει στη δημιουργία μιας σταθερής και υγιούς σχέσης.