Τι δείχνει η Εξεταστική στη Βουλή- Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αρεστός και στο Μαξίμου- Η στοχοποίηση Δραγασάκη, Τσακαλώτου και Χουλιαράκη!

Σοβαρές διεργασίες μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων καταδεικνύει η Εξεταστική Επιτροπή για τα funds που υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Εξεταστική που έδειξε να εξυπηρετεί περισσότερο προεκλογικές ανάγκες και λιγότερο τις πραγματικές ανάγκες των δανειοληπτών. Μακάρι να πέφτουμε έξω, αλλά δεν το νομίζουμε!

-Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας η Εξεταστική να ερευνήσει το θέμα από την περίοδο του 2015. Από την περίοδο δηλαδή που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας. Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς μάλιστα που ηγούνται σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ (ο Παύλος Πολάκης δεν ήταν πρωταγωνιστής δείχνοντας και σε ένα προνομιακό γι΄ αυτόν θέμα ότι βρίσκεται εντός-εκτός της Κουμουνδούρου) δεν είχαν διαφωνήσει ποτέ με τις αποφάσεις της εποχής εκείνης.

-Στο στόχαστρο βάζει επίσης τον τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη αλλά και το τότε οικονομικό επιτελείο, πρωτίστως τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Γιώργο Χουλιαράκη. Ο Γ. Χουλιαράκης μάλιστα είναι ο πραγματικός στόχος καθώς σήμερα βρίσκεται κοντά στον Αλ. Τσίπρα!

-Η Εξεταστική με στόχο τον Αλέξη Τσίπρα φέρνει κοντά τον ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς το φλερτ ξεκίνησε στις παρασκηνιακές επαφές ηγετικών στελεχών της Κουμουνδούρου και της Χαριλάου Τρικούπη για την υπερψήφιση της πρότασης. Σύμφωνα δε με (ανεπιβεβαίωτες) πληροφορίες οι επαφές έγιναν και στο ανώτατο επίπεδο. Το ερώτημα είναι μέχρι πού θα φτάσει το φλερτ αυτό-θα φανεί προεκλογικά.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ εισχωρεί πλέον με πρωταγωνιστικό ρόλο στο «αντι-Τσίπρα μέτωπο», που ήδη συγκροτούν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η Κουμουνδούρου το πράττει με στόχο να μπορέσει να πιάσει το όριο του 3% και να μπει στη Βουλή, κάτι που σήμερα δεν δείχνει εφικτό. Η ΝΔ και κυρίως το ΠΑΣΟΚ θέλουν το "αντι-Τσίπρα μέτωπο" για να ψαλιδίσουν τα ποσοστά της ΕΛΑΣ. Η ΝΔ για να μην καταστεί η ΕΛΑΣ το αντίπαλο δέος, το ΠΑΣΟΚ μήπως και μπορέσει να περάσει δεύτερο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Η Κουμουνδούρου, μάλιστα, θα έχει στο εξής την εύνοια των φιλοκυβερνητικών μέσων, ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ακίνδυνος.

-Το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή πώς θα αντιδράσει ο Αλ. Τσίπρας που δείχνει να βρίσκεται εγκλωβισμένος.

Η στήλη θα επανέλθει.