Όλα στο φως λοιπόν, αναφέρει ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης.

Ουσιαστική διερεύνηση και πλήρη διαφάνεια ζητά με ανακοίνωσή του ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης, με αφορμή την υπερψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια και τα funds.

Όπως σημειώνει «υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που χρειάζονται απαντήσεις: τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων, οι εισπράξεις, οι κρατικές εγγυήσεις, η λειτουργία της εποπτείας».

Ξεκαθαρίζει στη συνέχεια πως «υπάρχουν όμως και αλήθειες που δεν χρειάζονται καμία Εξεταστική, γιατί τις ξέρει όλη η Ελλάδα. Είναι ήδη γραμμένες σε νόμους και αποτυπωμένες σε αριθμούς. Η ΝΔ, που σήμερα δήλωσε «παρών» και έδειξε με το δάχτυλο τον Αλέξη Τσίπρα, τις ξέρει καλύτερα απ' όλους. Άλλωστε τις περισσότερες τις υπέγραψε η ίδια».

Στη συνέχεια ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης υπενθυμίζει μόνο πέντε αλήθειες στη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει χαρακτηριστικά.

«1. Πρώτη κατοικία: Νομοθετημένη προστασία επί Τσίπρα, κατάργηση επί ΝΔ. Όσο κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας, η πρώτη κατοικία προστατευόταν με νόμο. Συγκεκριμένα, με τον νόμο Κατσέλη (ν.3869/10) και με το ν. 4605/2019. Η προστασία καταργήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον πτωχευτικό νόμο του 2020 (ν. 4738/2020). Τελεία και παύλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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»2. Τιτλοποιήσεις δανείων: νόμος του 2003, πολύ πριν από τον Τσίπρα. Οι τιτλοποιήσεις μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού δεν ήρθαν το 2015. Τις προβλέπει ο ν. 3156/2003, που ψηφίστηκε όταν ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν ούτε βουλευτής. Αν στη ΝΔ επιμένουν να εμφανίζουν τις αγοραπωλησίες δανείων ως εφεύρεση του Τσίπρα, ας ρωτήσουν τον πρώην βουλευτή τους, Ανδρέα Πάτση. Διαθέτει προσωπική επιχειρηματική εμπειρία: ο ίδιος τοποθετούσε τη δραστηριότητά του στην αγορά δανείων ήδη στο 2010.

»3. Ο «Ηρακλής» της ΝΔ: κρατικές εγγυήσεις 24 δισ. για τα Funds, καμία για τον δανειολήπτη. Τον «Ηρακλή» (ν. 4649/2019) τον ψήφισε το 2019 η ΝΔ. O Αλέξης Τσίπρας τον καταψήφισε. Με αυτόν το Δημόσιο, δηλαδή όλοι οι φορολογούμενοι, εγγυηθήκαμε τις τιτλοποιήσεις των δανείων υπέρ των Funds. Για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών επιστράτευσαν την ισχύ του κράτους, ενώ την ίδια στιγμή ξήλωναν την προστασία της πρώτης κατοικίας.

»4. Ο νόμος του Τσίπρα το 2015 έθετε κανόνες και δικλείδες προστασίας για τους δανειολήπτες. Η ΝΔ τον καταστρατήγησε. Ο νόμος του 2015 (ν. 4354/2015) προέβλεπε προηγούμενη έγγραφη πρόταση βιώσιμης ρύθμισης ως προϋπόθεση πώλησης, ειδική προσωρινή απαγόρευση μεταβίβασης για δάνεια που είχαν εξασφάλιση πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ, αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας, επιβολή φορολογίας στις πράξεις των funds και servicers. Η ΝΔ τον προσπέρασε. Πέρασε τις μαζικές μεταβιβάσεις μέσα από τον νόμο του 2003, όπου οι προστατευτικοί αυτοί όροι δεν υπάρχουν. Αν, λοιπόν, ο νόμος του 2015 είναι αυτός που «έφερε τα funds», όπως ισχυρίζονται, γιατί ο Μητσοτάκης χρειάστηκε άλλον νόμο για να παραδώσει στα funds τα δάνεια; Δεν χρειάζεται να τους τα πω εγώ, τους τα λέει καθαρά η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (1/2023 ΟλΑΠ για τη νομιμοποίηση των funds και των servicers). Άλλωστε «άριστοι» είναι, λογικά να διαβάζουν ξέρουν. Και Τέλος

»5. Πλειστηριασμοί: Ρεκόρ 25ετίας, αύξηση 131% επί ΝΔ. Οι πλειστηριασμοί βρίσκονται σε ιστορικά ρεκόρ που φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόνο το 2025 είχαμε 67.309 προγραμματισμένους πλειστηριασμούς, αύξηση 131% σε σχέση με το 2019. Το 2023, το 2024 και το 2025 είναι οι τρεις χρονιές με τους περισσότερους πλειστηριασμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Αυτός είναι ο απολογισμός της πολιτικής της ΝΔ στο ιδιωτικό χρέος και γι΄ αυτό οφείλει να απολογηθεί

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Λυρίτσης καταλήγει: «Όλα στο φως, λοιπόν. Οι επιλογές έχουν ονοματεπώνυμο και οι αποφάσεις αριθμό ΦΕΚ. Ήρθε η ώρα η ΝΔ να λογοδοτήσει για την πολιτική της. Η ΕΛ.Α.Σ., πάντως, δεν περιμένει κανένα πόρισμα για να αναλάβει τη δική της δέσμευση απέναντι στην κοινωνία: την προστασία της πρώτης κατοικίας θα την επαναθεμελιώσουμε με νόμο».