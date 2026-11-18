Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 50χρονη αλλοδαπή γυναίκα πλησίον του Λεωνιδίου Αρκαδίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 18 Νοεμβρίου περίπου στις 17:30.
Η 50χρονη γυναίκα τραυματίστηκε συνεπεία πτώσης σε αναρριχητικό πεδίο.
Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 Πυροσβέστες με 2 οχηματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου.
Οι Πυροσβέστες μετέφεραν την 50χρονη γυναίκα, με φορείο, σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.