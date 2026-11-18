Για την παροχή βοήθειας στο Λεωνίδιο έσπευσαν 5 Πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 50χρονη αλλοδαπή γυναίκα πλησίον του Λεωνιδίου Αρκαδίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 18 Νοεμβρίου περίπου στις 17:30.

Η 50χρονη γυναίκα τραυματίστηκε συνεπεία πτώσης σε αναρριχητικό πεδίο.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 Πυροσβέστες με 2 οχηματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου.

Οι Πυροσβέστες μετέφεραν την 50χρονη γυναίκα, με φορείο, σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.