Φωτιά στη Λακωνία - Στο μέτωπο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν δυνάμεις από Μυρτιά, Μολάους, Γύθειο και Σπάρτη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που μαίνεται από το μεσημέρι στην περιοχή Βιβάρι Αστερίου, στον Δήμο Ευρώτα Λακωνίας, με τις φλόγες να καίνε καλαμιές.

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης, αποτελούμενη από 22 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και επτά πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης δύο οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ευρώτα με επτά άτομα, καθώς και δύο οχήματα του Εθελοντικού Σταθμού Μυρτιάς με εθελοντές πυροσβέστες.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τους Μολάους και το Γύθειο, ενώ συνδρομή παρέχει και υδροφόρα χωρητικότητας 10 τόνων από τη Σπάρτη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.