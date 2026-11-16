Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου.

Αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, θα τελεστεί στην Καστοριά η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Λεύκη Καστοριάς, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον νεαρό πυροσβέστη.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν δύο πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Φυλής, στο Ζεφύρι.

Πρόκειται για τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό και τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη. Ο πρώτος υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ ο νεαρός συνάδελφός του, είχε αποφοιτήσει από τη σχολή της Πυροσβεστικής λίγους μήνες νωρίτερα και είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από το τραγικό συμβάν.

ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών

Για την τραγωδία στο Ζεφύρι, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

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Παράλληλα, τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συγκέντρωσε στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ έλαβε και οπτικό υλικό.

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα της οικογένειας. Η μητέρα και οι δύο κόρες της παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Πώς συνέβη το τραγικό γεγονός

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, η Υπηρεσία ενημερώθηκε το πρωί του Σαββάτου για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έφτασαν αρχικά πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στον οποίο υπάγεται ο συγκεκριμένος τομέας. Οι άνδρες εισήλθαν στο ισόγειο κτίριο φορώντας πλήρη εξάρτυση και έχοντας μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την εστία της πυρκαγιάς, επιχείρησαν να κατέβουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, δεν διέθετε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.

«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς»

Η κ. Παπαβραμοπούλου εξήγησε ότι, όταν υπάρχει αναφορά για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, οι πυροσβέστες οφείλουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρίσκεται κάποιος άνθρωπος στο εσωτερικό του. Όπως σημείωσε, δεν είναι σπάνιο άνθρωποι να βρίσκουν καταφύγιο σε τέτοιους χώρους.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί βασική αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος και, όπως ανέφερε, σε κάθε αντίστοιχη επιχείρηση πρέπει πρώτα να αποκλείεται η πιθανότητα να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο κτίριο. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο οι πυροσβέστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το υπόγειο.

Αναφορικά με την ανάπτυξη των δυνάμεων, διευκρίνισε ότι το πρώτο όχημα που φτάνει σε ένα περιστατικό αναλαμβάνει την αρχική προσβολή της πυρκαγιάς και ξεκινά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσα σε τρία λεπτά έφτασε και δεύτερο πυροσβεστικό όχημα, ενώ ακολούθησαν και άλλες δυνάμεις.

Υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιστατικού είναι ο επικεφαλής του πρώτου οχήματος που φτάνει στο σημείο.