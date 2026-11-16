Απευθείας αναθέσεις άνω του 1,1 εκατ. ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα στο λογιστικό γραφείο της αδερφής του νέου υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου.

Χαρακτηριστικά Λερναίας Ύδρας παίρνουν πλέον οι υποθέσεις αδιαφάνειας και σοβαρών ερωτημάτων για τον τρόπο διαχείρισης δημοσίου χρήματος από στελέχη της κυβέρνησης. Ο λόγος για την αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και την είσοδο στην κυβέρνηση του βουλευτή της ΝΔ Βαγγέλη Λιάκου.

Η αποκάλυψη του δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη για τις απευθείας αναθέσεις άνω του 1,1 εκατ. ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα στο λογιστικό γραφείο της αδερφής του νέου υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου δεν μπορεί να περάσει στα ψιλά, παρά την προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος.

Τα στοιχεία του ρεπορτάζ είναι αδιαμφισβήτητα και χρήζουν απαντήσεων:

Το λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου, το οποίο στεγάζεται συμπτωματικά στην ίδια διεύθυνση και με το πολιτικό γραφείο του νέου μέλους της κυβέρνησης, έχει λάβει από το 2019 μέχρι σήμερα πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις από τους Δήμους Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κυθήρων, καθώς και φορείς τους. Πρόκειται για οκταπλασιασμό των κονδυλίων σε σχέση με όσα είχε λάβει την περίοδο 2015-2019, που δεν ήταν στην κυβέρνηση η ΝΔ.

Θα πει κανείς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Το είπε ξεκάθαρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, που τον κάλυψε. Σωστά, οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει. Ωστόσο, για τον οκταπλασιασμό των αναθέσεων από όταν ανέλαβε η ΝΔ, υπάρχει και μια βρετανική ρήση που μάλλον ταιριάζει: Αν μοιάζει με πάπια, κολυμπάει σαν πάπια, κρώζει σαν πάπια, ε τότε μάλλον είναι πάπια...

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Υ.Γ. Κατανοητή η προσπάθεια να μη δοθεί έκταση στο θέμα, καθώς αποπομπή του... αντικαταστάτη του αποπεμφθέντος Τσαβδαρίδη θα ήταν ασήκωτη για το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά επειδή μαθαίνουμε ότι το θέμα έχει «ουρές», ας μην αποκλείσουμε προς το παρόν καμία εξέλιξη...

Ν.Α.