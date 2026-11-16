Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκπαιδεύονται στις μεθόδους κατασκοπείας, καθώς οι ανησυχίες για τη δράση ξένων μυστικών υπηρεσιών εντείνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και νομοθέτες παρακολουθούν εντατικά μαθήματα αντικατασκοπείας, μπαίνοντας οι ίδιοι στον ρόλο των κατασκόπων.

Υπάλληλοι τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν σε ασκήσεις προσομοίωσης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να καταδείξουν πόσο εύκολα ευαίσθητες πληροφορίες μπορούν να πέσουν σε λάθος χέρια, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Politico.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia, αναγκάστηκε να παραιτηθεί την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από καταγγελίες ότι βρέθηκε στο στόχαστρο φερόμενης επιχείρησης κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, στην οποία φέρεται να εμπλεκόταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας με το οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση.

Οι ανησυχίες για κατασκοπευτική δραστηριότητα έχουν ενταθεί και στις Βρυξέλλες, μετά τις αποκαλύψεις ότι στελέχη των ουγγρικών μυστικών υπηρεσιών φέρεται να επιχείρησαν να στρατολογήσουν πληροφοριοδότες στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε στο Politico ότι είχε ενημερωθεί για περιπτώσεις παγίδευσης μέσω προσωπικών ή ερωτικών σχέσεων, όπως εκείνη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Nvidia. Πρόκειται για πρακτικές κατά τις οποίες οι δράστες εκμεταλλεύονται συναισθηματικούς δεσμούς ή ερωτικές σχέσεις, με στόχο να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για εκβιασμό.

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Η οδηγία που δόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σαφής: οι υπάλληλοι πρέπει να αποφεύγουν προσωπικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε άτομα που επιδεικνύουν υπερβολική οικειότητα ή ενδιαφέρον για την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Μια ιδιαίτερη αποστολή

Σε εκπαιδευτικό υλικό που περιήλθε στην κατοχή του Politico παρουσιάζεται ένα 45λεπτο παιχνίδι κυβερνοασφάλειας με την ονομασία «Cyber Escape Game». Σε αυτό, ομάδες έως πέντε αξιωματούχων αναλαμβάνουν μια «άκρως απόρρητη αποστολή», μπαίνοντας στον ρόλο του κατασκόπου.

Η αποστολή τους είναι να εισβάλουν σε ιδιωτικό γραφείο και να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τον στόχο τους.

«Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε κατάσκοποι μέσα στο γραφείο!», αναφέρει η πρόσκληση συμμετοχής.

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που εντοπίζουν στον χώρο, οι συμμετέχοντες καλούνται στη συνέχεια να συνδυάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στους διαδικτυακούς λογαριασμούς και τα προσωπικά δεδομένα του υποτιθέμενου στόχου.

«Μας ζητήθηκε να αναζητήσουμε πληροφορίες μέσα σε ένα γραφείο», δήλωσε στο Politico αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχε στην άσκηση. «Στόχος ήταν να συνειδητοποιήσουμε πόσα πράγματα μπορούμε να ανακαλύψουμε συνδυάζοντας πληροφορίες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο με στοιχεία από έναν επαγγελματικό χώρο ή ακόμη και από έναν κάδο απορριμμάτων».

Αν και το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν είναι καινούργιο, η ύπαρξή του δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα.

Σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (DG DIGIT), η οποία είναι αρμόδια για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την εσωτερική πλατφόρμα εκπαίδευσης, το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με προσωρινές συμβάσεις, αλλά και των ασκούμενων.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέγραψε, επίσης, μια άλλη άσκηση αντικατασκοπείας, στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εντοπίσουν ύποπτα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία μιας αίθουσας και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθησή τους.

Παράλληλα, υπηρεσίες πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και η Κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας του Βελγίου, πραγματοποιούν ενημερωτικές συναντήσεις για την ευαισθητοποίηση των ευρωβουλευτών και άλλων αξιωματούχων της ΕΕ σχετικά με την αντικατασκοπεία.

Στις ενημερώσεις αυτές παρουσιάζονται οι απειλές που προέρχονται από ξένες μυστικές υπηρεσίες, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για να προστατευθούν και να αποφύγουν να γίνουν στόχοι κατασκοπευτικών επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από Politico