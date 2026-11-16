Υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών επιμένουν ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί επί του παρόντος στην αύξηση της βοήθειας προς την Ουκρανία και αμφισβητούν την επιθυμία της Ρωσίας για διαπραγμάτευση.

Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης προειδοποιούν την Ευρώπη να μην πέσει στην παγίδα που στήνει η Ρωσία και να μην συζητήσει για το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας πριν από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Τυχόν τέτοιες συζητήσεις πρέπει να περιμένουν την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να είναι συνάρτηση σημαντικών υποχωρήσεων που θα κάνει η Μόσχα.

Αφού η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι ανοικτή στη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις ειρηνευτικές συνομιλίες αν διαπιστώσει ότι «όντως έχουν την πρόθεση να συμβάλουν στην ειρήνη», οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι η ευρωπαϊκή ομάδα θα αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ομως, υπουργοί Εξωτερικών πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών επιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να επικεντρωθεί επί του παρόντος στην αύξηση της βοήθειας προς την Ουκρανία και αμφισβητούν την επιθυμία της Ρωσίας για διαπραγμάτευση.

«Οι κανόνες λειτουργούν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία τους παραβιάζει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στην μηνιαία σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος δε στην προοπτική έναρξης συνομιλιών περί ευρωπαϊκής ασφαλείας με την Ρωσία, ο λιθουανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτό «προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στην Ρωσία να αποκομίσει κέρδη. Αρα δεν πρέπει να πέσουμε την παγίδα αυτή».

Η Μόσχα ζήτησε ευρεία συμφωνία επί νέου πλαισίου στο σύστημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία κατάπαυση του πυρός για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο. Δεν το βλέπουμε επί του παρόντος διότι η Ρωσία στην πραγματικότητα κλιμακώνει», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατηγορώντας την Μόσχα ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την διαδικασία ως πρόσχημα για να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Αυτή είναι ο επιτιθέμενος. Πρέπει να δούμε υποχωρήσεις εκ μέρους της».

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Χέλεν ΜάκΕντι, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δήλωσε ότι νέο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων θα συζητηθεί εντός της εβδομάδας.

Οι υπουργοί θα αποφασίσουν άμεσα 113 νέες υποψηφιότητες για την επιβολή κυρώσεων, ανάμεσά τους Ρώσοι που κατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ.

«Ανεξαρτήτως ποιος θα μας εκπροσωπήσει στις συνομιλίες, η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες. Αρα χρειαζόμαστε μοχλούς πίεσης», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ