Η αντίδραση της Μαρία Ζαχάροβα στην απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα σύνορα με την Ρωσία από 1/12

Την έντονη αντίδραση της εκπροσώπου τύπου της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα προκάλεσε η απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα σύνορα από 1η Δεκεμβρίου του 2026. «Εάν αυτά είναι τα πραγματικά τους σχέδια, τότε αυτά εντάσσονται σε ένα ακόμη κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας», δήλωσε η Ζαχάροβα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του θα κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία από τη 1η Δεκεμβρίου, μετά από μια φερόμενη απόπειρα δολιοφθοράς σε εσθονική αμυντική εταιρεία.

«Η Εσθονία θα κλείσει όλα τα σημεία διέλευσης στα εσθονορωσικά σύνορα από τη 1η Δεκεμβρίου», αναφέρει ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτηση στο X.

«Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι οι εχθρικές ενέργειες κατά της Εσθονίας έχουν συνέπειες. Οι απόπειρες εκφοβισμού, αποσταθεροποίησης ή υπονόμευσης της ασφάλειάς μας δε θα μείνουν αναπάντητες», πρόσθεσε.

Υπόθεση δολιοφθοράς πίσω από την απόφαση της Εσθονίας

Οι εσθονικές αρχές, σύμφωνα με τον Τσάκνα, έχουν «ξεκάθαρες αποδείξεις» που εμπλέκουν τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU) σε μια απόπειρα δολιοφθοράς που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο εναντίον ενός κατασκευαστή drones κοντά στο Ταλίν.

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Ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ επιβεβαίωσε την επίθεση στην Threod Systems, έναν κατασκευαστή drones αναγνώρισης και επίθεσης. «Αποφεύχθηκαν μεγάλες ζημιές χάρη στα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και την ταχεία αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου. Οι δράστες έχουν συλληφθεί», δήλωσε στο X.

Το περιστατικό συνέβη στο Βίιμσι, βόρεια του Ταλίν. Η επίθεση αποτράπηκε χάρη στην παρέμβαση των ομάδων ασφαλείας της εταιρείας και οκτώ άτομα, κάτοικοι Λετονίας, συνελήφθησαν, ανακοίνωσε σήμερα η γενική εισαγγελέας Άστριντ Άσι σε συνέντευξη Τύπου.