Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έπληξε ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές σε οκτώ περιοχές της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μερικώς, πιθανόν εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην Ουκρανία για τη χρήση της υπηρεσίας Starshield της SpaceX.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2121914009225986119}

«Μόνο την τελευταία εβδομάδα, η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 2.300 επιθετικά drones, 1.590 αεροπορικές βόμβες και 15 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας. Βίαια πλήγματα που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι σήμερα το πρωί, οι Ρώσοι έβαλαν στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στη Ζαπορίζια και στις περιφέρειες Σούμι, Οδησσού, Ζιτόμιρ και Κιροβοχράντ. Σιδηροδρομικές υποδομές στις περιφέρειες Ντνίπρο, Χαρκόβου και Ζαπορίζια δέχθηκαν επίσης επίθεση. Η Ρωσία πραγματοποίησε επίσης πλήγματα στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Κιέβου. Έχουν αναφερθεί δεκαέξι τραυματίες.

Οι Ρώσοι στοχοποιούν υποσταθμούς με «Shahed». Και πολλά από αυτά τα πλήγματα περνούν επειδή εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί στην ταχύτητα λειτουργίας των τερματικών Starshield κατά μήκος της γραμμής του μετώπου και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη. Τα αναχαιτιστικά μας drones χάνουν τη σύνδεση με τους χειριστές τους σε ταχύτητα 161 χιλιομέτρων την ώρα (100 μιλίων την ώρα) και απλώς δεν μπορούν να προλάβουν τα ρωσικά αεριωθούμενα «Shahed».

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Βασιζόμαστε στην άρση αυτών των περιορισμών. Η προστασία ανθρώπινων ζωών και των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα εξαρτάται άμεσα από αυτό. Οι ομάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και του Προεδρικού Γραφείου έχουν λάβει εντολή να συνεργαστούν όσο το δυνατόν πιο στενά με την αμερικανική πλευρά και τη SpaceX. Είναι σημαντικό να βρίσκεται κανείς στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι απαραίτητο να βοηθηθεί η Ουκρανία. Ευχαριστώ όλους όσοι στηρίζουν την άμυνά μας» ανέφερε ο Ζελένσκι.