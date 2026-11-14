Η μακροσκελής ανάρτηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προθέσεις της Ρωσίας σχετικά με το πλαίσιο ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στη συνέχιση της στήριξης προς τηνΟυκρανία αλλά και της ανάγκη διαμόρφωσης ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου ευρωπαϊκής ασφάλειας αναφέρθηκε σε μακροσκελή ανάρτηση ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Τα γεγονότα στην Ουκρανία μας αφορούν άμεσα. Διακυβεύεται η συλλογική μας ασφάλεια. Η υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της σημαίνει προστασία της Γαλλίας και του γαλλικού λαού» τονίζει στην ανάρτηση του στο X. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «αν η Ρωσία επιβάλλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με βία, ολόκληρη η Ευρώπη αποδυναμώνεται».

Επιπλέον, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στα συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Δουβλίνο στα πλαίσια της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και της άτυπης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ο Μακρόν θεωρεί ότι η Μόσχα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συμμετάσχει ουσιαστικά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Οι τελευταίες συζητήσεις με τους Αμερικανούς απεσταλμένους κατέστησαν σαφές: ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν επιθυμεί να διαπραγματευτεί. Ο στρατός του δεν προχωρά. Μάλιστα, υποχωρεί και υφίσταται σημαντικές απώλειες. Είναι όμως σαφές ότι ποντάρει στο να γονατίσει την Ουκρανία, εντείνοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και προσπαθώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι αυτόν τον χειμώνα. Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτό το στοίχημα θα αποτύχει».

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Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια πρέπει να συνεχιστεί, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προστασίας κρίσιμων ουκρανικών υποδομών.

«Ας είμαστε σαφείς: όσοι επιθυμούν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας, τελικά θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, να την αφήσουν μόνιμα ευάλωτη και, ως εκ τούτου, να αφήσουν ευάλωτη και την Ευρώπη. Αυτή είναι μια ηττοπαθής νοοτροπία. Είναι η συνταγή για τον επόμενο πόλεμο. Δεν μπορεί να είναι αυτή η θέση της Γαλλίας».

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2121671853886599433}