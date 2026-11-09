«Εξωφρενικά, δυσφημιστικά και παρατραβηγμένα μυθεύματα», οι ισχυρισμοί της Όουενς, λένε οι Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, κατέθεσαν νέα αγωγή για δυσφήμηση σε βάρος της Κάντας Όουενς, καθώς συνεχίζεται η νομική διαμάχη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας με την ακροδεξιά podcaster.

Η νέα αγωγή κατατέθηκε στο Τενεσί, την πολιτεία όπου ζει η Κάντας Όουενς, η οποία επανειλημμένα έχει ισχυριστεί ψευδώς στο podcast της πως η Μπριζίτ Μακρόν είναι τρανς γυναίκα.

Αρχικά, τον Ιούλιο του 2025, το ζεύγος Μακρόν αγωγή για δυσφήμηση σε βάρος της Όουενς και των δύο εταιρειών μέσων ενημέρωσης που της ανήκουν, στο Ντέλαγουερ, όπου είναι εγγεγραμμένες οι επιχειρήσεις της. Ωστόσο, τον προηγούμενο μήνα δικαστήριο του Ντέλαγουερ έκρινε ότι έχει δικαιοδοσία μόνο στις επιχειρήσεις της Όουενς στην πολιτεία.

Μακρόν: Εξωφρενικά, δυσφημιστικά και παρατραβηγμένα μυθεύματα

Στη νέα αγωγή, που κατατέθηκε στο Τενεσί στις 4 Νοεμβρίου, οι δικηγόροι των Μακρόν παραθέτουν επιπλέον στοιχεία για τα «εξωφρενικά, δυσφημιστικά και παρατραβηγμένα μυθεύματα» που δημοσίευσε η Όουενς. Η αγωγή των 409 σελίδων υποστηρίζει ότι υπάρχουν οικονομικά και ιδεολογικά κίνητρα πίσω από τη δράση της Όουενς.

«Συνέχισε να χρησιμοποιεί το podcast της για να επεκτείνει τα ψέματά της σχετικά με τους Μακρόν, να πουλά προϊόντα που χλευάζουν τους Μακρόν και να συγκεντρώνει δωρεές με βάση το “ρεπορτάζ” της για τους Μακρόν», αναφέρει η αγωγή.

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Πηγή: Politico