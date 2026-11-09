Για την απουσία του προοδευτικού δημάρχου από σύσκεψη στο Λαύριο ευθύνεται ο βουλευτής ανατολικής Αττικής της ΝΔ.

Μια σύσκεψη με αναπτυξιακό αντικείμενο στο Λαύριο απέκτησε πολιτικό και παραπολιτικό ενδιαφέρον, εξαιτίας ενός προσώπου που δεν βρέθηκε στο τραπέζι: του δημάρχου Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά.

Στις 4 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, με αντικείμενο την αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού Κτιρίου Επίπλευσης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννης Χατζηγεωργίου, εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου και του Τεχνολογικού Πάρκου, καθώς και ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ Λαυρεωτικής, Βαγγέλης Βουρλάκος.

Εκείνος που απουσίαζε ήταν ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς. Μάλιστα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Notioanatolika, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε λάβει ούτε πρόσκληση ούτε ενημέρωση για τη συνάντηση.

Ο Λουκάς, ο οποίος στο παρελθόν είχε λάβει στήριξη από τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ηγείται μιας αυτοδιοικητικής παράταξης που έχει παρουσιαστεί ως ανεξάρτητη και πολυσυλλεκτική με προοδευτικό στίγμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ερώτημα που έμεινε μετά τη σύσκεψη είναι ποιος εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία όταν συζητούνται αναπτυξιακά ζητήματα: ο εκλεγμένος δήμαρχος ή ο πρόεδρος της τοπικής κομματικής οργάνωσης;

Α.