Ούτε ένα καταφύγιο δεν έχει σήμερα η πρωτεύουσα!- Ανακοινώσεις από τον υπουργό Άμυνας για δορυφορική παρουσία της Ελλάδας.

Καταφύγια στην Αθήνα δημιουργεί ο Νίκος Δένδιας, ενώ ο υπουργός Άμυνας ανακοινώνει σήμερα μέτρα για δορυφορική παρουσία της χώρας. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας δεν διαθέτει σήμερα ούτε ένα σύγχρονο καταφύγιο για περίπτωση πολέμου.

Το υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα:

-Το θέατρο Badminton που πρόσφατα πήρε φωτιά και με πρωτοβουλία του υπουργείου -κατόπιν και αιτήματος του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα- γκρεμίστηκε, διαθέτει και υπόγειο χώρο, έστω και αν κανείς δεν γνωρίζει σε τι χρησίμευε η δημιουργία του. Το υπουργείο Άμυνας προγραμματίζει να γίνει εκεί ένα από τα μεγάλα σύγχρονα καταφύγια.

-Ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται και για τους σταθμούς του μετρό της πρωτεύουσας, που όπως σε όλες τις χώρες αποτελούν χώρους για καταφύγια. Αρμόδια κλιμάκια, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφτηκαν πρόσφατα συγκεκριμένους σταθμούς και εξέτασαν τις συνθήκες που υπάρχουν. Στόχος είναι άμεσα να δημιουργηθούν συστήματα εξαερισμού, αλλά και τουαλέτες, προκειμένου όταν χρειαστούν να λειτουργήσουν ως καταφύγια.

Οι κινήσεις του υπουργείου είναι σωστές, καθώς το ενδεχόμενο ενός πολέμου κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει και η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη αν χρειαστεί. Πρωτίστως βέβαια θα έπρεπε η Αθήνα να πράξει οτιδήποτε για την αποτροπή πολέμων, αλλά αυτό αποτελεί θέμα άλλων ρεπορτάζ. Αξίζει δε να σημειωθεί πως τα τελευταία καταφύγια που διαθέτει η Αθήνα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την εποχή του ...Μεταξά, εντελώς ακατάλληλα για χρήση, ενώ το υπουργείο Άμυνας εξετάζει και άλλες λύσεις για κατασκευή καταφυγίων τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Αθήνας.

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Εν τω μεταξύ, σήμερα ανακοινώνονται από τον υπουργό Άμυνας σημαντικές πρωτοβουλίες για τη δορυφορική παρουσία της Ελλάδας. Ο όρος «δορυφορική παρουσία» αναφέρεται στην ύπαρξη, τη δραστηριότητα και τις δυνατότητες που διαθέτει μια χώρα, ένας οργανισμός ή μια εταιρεία στο διάστημα μέσω της χρήσης τεχνητών δορυφόρων. Οι χώρες επιδιώκουν να έχουν δικούς τους δορυφόρους για τηλεπικοινωνίες, επιτήρηση συνόρων και συλλογή πληροφοριών, ώστε να μην εξαρτώνται από ξένα κράτη ή ιδιωτικούς κολοσσούς. Και μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν είχε κανέναν! Νεότερα προσεχώς!