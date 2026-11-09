Κενό ενημέρωσης και κρυψίνοια.

Πολλές ανακοινώσεις, αρκετές διαβεβαιώσεις, έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Εκείνο που εξακολουθεί να λείπει από την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου είναι μια ολοκληρωμένη ενημέρωση της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 6 Νοεμβρίου την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, ενώ ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε προηγουμένως ενημερώσει, κεκλεισμένων των θυρών, την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Εκεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός ακόμη και για το ενδεχόμενο τουρκικής παρεμπόδισης.

Ωστόσο, η ενημέρωση μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής δεν υποκαθιστά μια συνολική ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για ένα ζήτημα με τόσο σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις και τόσο μεγάλο διπλωματικό ρίσκο.

Το παρασκήνιο γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης. Σύμφωνα με αυτές, ούτε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ούτε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων και του σχεδιασμού.

Σε κάθε περίπτωση για ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα, το έλλειμμα ενημέρωσης είναι κάτι περισσότερο από αστοχία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.