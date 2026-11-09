Το FBI στην Αθήνα και ο νέος τρόπος λειτουργίας της αμερικανικής πρεσβείας.

Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα πέρασε σχετικά απαρατήρητη μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρά το ιδιαίτερο θεσμικό της βάρος.

Ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ Τζος Χακ συμμετείχε το Σάββατο σε επιμορφωτικό σεμινάριο με Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI.

Σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία, πρόκειται για την πρώτη κοινή εκπαιδευτική δράση του ελληνικού υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, με Αμερικανούς αξιωματούχους να μεταφέρουν στους Έλληνες συναδέλφους τους τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διεθνές συνέδριο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με τη συνεργασία της αμερικανικής πρεσβείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η διεθνής δικαστική συνδρομή, η εμπορία ανθρώπων, τα ναρκωτικά, το οικονομικό έγκλημα και η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η κινητικότητα αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την επόμενη ημέρα της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα. Μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Τζος Χακ εμφανίζεται να δίνει συνέχεια σε πρωτοβουλίες θεσμικής συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές μακριά από την «ενεργειακή μονοκαλλιέργεια» και τη θορυβώδη κοσμικότητα που χαρακτήρισαν την παρουσία της προκατόχου του στην Αθήνα.

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