Αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ για τα βιντεάκια της κόρης ιδρυτικού στελέχους του κόμματος.

Τη δική της επικοινωνιακή σχολή φαίνεται πως προωθεί στο TikTok η Κέλλυ Σταμούλη, με χορευτικά, χιουμοριστικά βιντεάκια και πλέον προσωπικό προεκλογικό τραγούδι, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη. Η κόρη του αείμνηστου Γιάννη Σταμούλη, ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρωτεργάτη της ιστορικής δικαστικής διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων για το Δίστομο, επιλέγει έναν εντελώς ασυνήθιστο τρόπο προβολής της υποψηφιότητάς της στην Α΄ Αθήνας.

Ο πατέρας της έδωσε πολυετείς δικαστικές μάχες απέναντι στο γερμανικό Δημόσιο, φτάνοντας μέχρι τον Άρειο Πάγο και τα ιταλικά δικαστήρια. Η κόρη του, δικηγόρος που είχε επίσης συμμετάσχει στη συγκεκριμένη υπόθεση, δίνει τώρα τη δική της μάχη για την προσοχή των χρηστών του Tik Tok, υπό τους ήχους του «Σταμούλη, πάμε δυνατά».

Και μπορεί η πολιτική επικοινωνία να αλλάζει, αλλά το ερώτημα παραμένει: πού τελειώνει η πρωτοτυπία και πού αρχίζει η υπερβολή;

Από τις γερμανικές αποζημιώσεις στα viral βιντεάκια. Άλλοι καιροί, άλλα ήθη — και σίγουρα άλλο ΠΑΣΟΚ.

Α.