Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προκάλεσαν οι εξελίξεις στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με το κόμμα να καταγγέλλει μεθοδεύσεις από το προεδρείο σχετικά με τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αλλά και επιθέσεις σε βάρος του δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», Χάρη Δούκα.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την αντίθεσή του στους χειρισμούς του προεδρείου της ΚΕΔΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίστηκε το αδιάβλητο της ψηφοφορίας κατά τη διαδικασία έγκρισης των αποφάσεων του συνεδρίου.

Παράλληλα, ασκεί κριτική σε στελέχη της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας, κάνοντας λόγο για απρεπείς επιθέσεις εναντίον του Χάρη Δούκα και άλλων μελών της παράταξής του.

Αναλυτικά:

«Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις του Προεδρείου της ΚΕΔΕ που αρνήθηκε να διασφαλίσει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας για τη λήψη των αποφάσεων του συνεδρίου της καθώς και τις ανοίκειες επιθέσεις στελεχών της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας κατά του επικεφαλής της παραταξης «Αυτοδιοικηση τώρα», Χάρη Δούκα και των στελεχών της.

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Η αντιδημοκρατική χειραγώγηση πλειοψηφιών είναι το τελευταίο που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση σε αυτή την κρίσιμη καμπή, αντιβαίνει προς τον ίδιο τον συνταγματικό σκοπό της αλλά και περιφρονεί την αγωνία των δημάρχων, των αυτοδιοικητικών αλλά και των ίδιων των δημοτών για ακηδεμόνευτη διοίκηση».