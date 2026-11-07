Τι ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Την ανάγκη να διατηρηθεί το νερό «ως δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» επισημαίνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μια ημέρα μετά την παρουσία της ως δικηγόρος στα Δικαστήρια του Βόλου, για να υπερασπιστεί τους κατοίκους των Σταγιατών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει ότι «απέναντι σε μια άκυρη διαδικασία, που ενεργοποιήθηκε για να τρομοκρατήσει τους κατοίκους των Σταγιατών, εμείς ορθώνουμε ανάστημα και διεκδικούμε να ξεκινήσει η διαδικασία και να ακυρωθεί η δίωξη, την ώρα που οι ψευδομηνυτές της ομάδας Μπέου κρύβονται και θέλουν αναβολή, όπως ο Φραπές. Είναι σαφές ποια είναι η πλευρά του δικαίου και της αλήθειας. Και, βεβαίως, είναι σαφές ότι στις 8 Φεβρουαρίου 2027, που ορίσθηκε τελικά η δίκη μετά από αναβολή, μετά τους τραμπουκισμούς που έκαναν πάλι στο Δικαστήριο εναντίον μας, θα είμαστε και πάλι εκεί, για να δικαιωθούν για άλλη μία φορά οι αγώνες και οι άνθρωποι που αγωνίζονται».

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Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζει πως πληροφορήθηκε ότι «εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος Βόλου και η ΔΕΥΑΜΒ ετοιμάζονται να κόψουν το νερό σε 650 οικογένειες στον Βόλο». Η κ. Κωνσταντοπούλου τονίζει να «μη διανοηθούν να το κάνουν» και προσθέτει: «Θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι απεργάζονται τέτοια σχέδια, ότι θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο τους πολίτες του Βόλου, αλλά και εμάς, που είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό τους. Εγώ, προσωπικά, θα υπερασπιστώ με κάθε ρανίδα της ύπαρξής μου την αξιοπρέπεια των ανθρώπων εδώ, στον Βόλο, και σε όλη τη χώρα».