«Είναι πολύ σημαντικό η ασυδοσία, η εγκληματική δράση, να μην κατανικούν τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση» αναφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με ένα νέο βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στέλνει μήνυμα στήριξης στους μαθητές και τους φοιτητές που κινητοποιούνται και διεκδικούν δημόσια και δωρεάν παιδεία, προσιτή φοιτητική στέγη, αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης, μια χώρα και μια ζωή όπως την αξίζουν.

Στο βίντεό της, με αφορμή την παρουσία της στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στη δίκη των πρωταθλητριών κωπηλασίας Αννέτας Κυρίδου και Δήμητρας Τσαμοπούλου, η Ζωή αναφέρεται στον αγώνα τους να δικαιωθούν, αφού κατήγγειλαν πρακτικές κακοποίησης και υπέστησαν αντίποινα. Παράλληλα, μιλά για τη δικαίωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία τιμωρήθηκε επειδή ανέφερε τις ατασθαλίες που εντόπισε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απαλλάχθηκε τελικά ομόφωνα πριν λίγες μέρες.

«Είναι πολύ σημαντικό το καλό να επικρατεί. Είναι πολύ σημαντικό η ασυδοσία, η εγκληματική δράση, να μην κατανικούν τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζούμε σε μια χώρα που αισθανόμαστε ασφαλείς να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, να είμαστε ο εαυτός μας, να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και την αξιοπρέπειά μας, την ίδια τη ζωή μας», λέει η Ζωή στο βίντεο.

Και αναφερόμενη στους νέους ανθρώπους που κινητοποιούνται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, καταλήγει:

«Αυτό κάνουν αυτές τις μέρες άνθρωποι στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, νέοι άνθρωποι που βγαίνουν μπροστά. Αυτό κάνουν και οι νέοι στη χώρα μας, με θάρρος, με αισιοδοξία, με παλμό, με διεκδίκηση. Είμαι, είμαστε μαζί τους!»

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Δείτε στον σύνδεσμο το νέο βίντεο της Ζωής:

{https://www.facebook.com/reel/984194401429024}