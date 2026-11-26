«Θα είμαι μέλος γιατί στην υπόθεση αυτή οι μόνοι που θέλουν να βγει η αλήθεια είναι οι πολίτες, οι δανειολήπτες, οι υπερχρεωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θυματοποιηθεί από τα Funds», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Για τη δίκη των Τεμπών, την υπόθεση Χατζηγιαννάκη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα funds και τα «κόκκινα δάνεια» μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δίκη των Τεμπών

«Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας έχοντας απέναντί μας την κυβέρνηση διότι ακόμα και την ημέρα που κατέθετε ο Π. Ρούτσι ήταν στα κεραμίδια και στα κανάλια ο ανεκδιήγητος υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης πάλι να αντιπαρατίθεται με γονείς και να λέει ότι οι γονείς και οι συγγενείς «συνωμοτήσαν» για να τους σκοτώσουν τα παιδιά τους και να πηγαίνουν στα δικαστήρια. Είπε ότι έγινε μια συνωμοσία για να πλήξει την κυβέρνηση. Είναι απίστευτη ύβρις αυτή η οποία διαπράττεται από μια ένοχη κυβέρνηση που προσπαθεί όλο αυτό το καιρό να αποφύγει την λογοδοσία και την τιμωρία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει εμφανιστεί πουθενά, δεν έχει καταθέσει πουθενά ενώ έχει προσωπική γνώση όλων των παραμέτρων και όλων των μεθοδεύσεων της συγκάλυψης κι ενώ παραπέμπονται οι στενοί του συνεργάτες», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για το ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές με ειδικά δικαστήρια

«Εμένα με ενδιαφέρει να πάμε σε τιμωρία των ενόχων. Οι ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί που κάθονται στο σκαμνί στο δικαστήριο, οι ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί που παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και λοιποί κομματικοί της ΝΔ, πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη, οι ένοχοι είναι και οι βασικοί πολιτικοί παράγοντες. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος ο κ. Καραμανλής που αύριο καλείσαι σε απολογία μόνο για πλημμέλημα γιατί έτσι αποφάσισε η ΝΔ, να τον προστατεύσει. Και βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατακραυγή γιατί την ώρα που έχουμε 57 θανάτους και σε μεγάλους βαθμό ανεξιχνίαστους ως προς την αιτία της τελικής αφαίρεσης της ζωής αντί να υπάρχουν κατηγορίες κακουργηματικές έχουμε μια πλημμεληματική κατηγορία», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

«Να μην διακινούν κάποιοι ότι έχει καθυστερήσει η δίκη, αυτή τη στιγμή γίνεται μια ιερή διαδικασία που είναι η διαδικασία της εξέτασης των συγγενών των νεκρών και των επιζώντων και επιζωσών θυμάτων που δίνουν πάρα πολύ σοβαρές πληροφορίες. Όλοι συγκλίνουνε και στα αίτια της πυρόσφαιρας γιατί όλοι όσοι έχουν καταθέσουν καταγράφουν για μια πάρα πολύ έντονη και ασυνήθιστη οσμή που κατέκαψε τα πάντα και από την άλλη πλευρά έχουμε μια κυβέρνηση που μας λέει ότι είναι θεωρία συνωμοσίας».

Για την υπόθεση του κ. Χατζηγιαννάκη

«Με ενοχλεί να ακούω το όνομα της χώρας μου αλλά και το όνομα του ΕΛ.Α.Σ σαν ένα κομματικό ακρωνύμιο και το θεωρώ προσβολή, πολύ περισσότερο την ώρα που αποκαλύπτεται μέρα με την ημέρα η πολύ μεγάλη σαθρότητα και ιδιοτέλεια κάποιων που θέλουν να αντιποιηθούν την Αριστερά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αριστερά και την πρόδωσαν. Τον κ. Τσίπρα εννοώ και εννοώ όλη αυτή την παρωδία και την κουστωδία ανθρώπων που βλέπουμε ότι κατά τα ίδια πρότυπα του κυβερνόντος κόμματος της ΝΔ και του προηγουμένου κυβερνήσαντος κόμματος του ΠΑΣΟΚ, έχουνε πέσει με τα μούτρα στο δημόσιο χρήμα. Κάνουνε πάρτι στο δημόσιο χρήμα, και συνδέεται και αυτό γιατί βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα ένα χάρτη αναθέσεων και σε δικηγορικές εταιρείες. Εγώ αυτό το θέμα το έχω θέσει δημόσια πάνω από ένα χρόνο, από την ώρα που κομματικά στελέχη της ΝΔ, δικηγόροι, και κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα με στοχοποίησαν επειδή αφιλοκερδώς συνδράμω σε υποθέσεις που ενοχλούν τον κρατικό μηχανισμό είτε είναι η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, είτε είναι υπεράσπιση πολιτών απέναντι στον Μπέο, υπεράσπιση θυμάτων έμφυλης βίας, υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος κ.ο.κ. Στοχοποιήθηκα από μια οργανωμένη επιχείρηση προσώπων που σε μεγάλο βαθμό λαμβάνουνε αντιμισθίες του δημοσίου για να απενεργοποιηθώ εγώ στην δική μου προσπάθεια να υπερασπιστώ τα θύματα, τους πολίτες και την κοινωνία. Βλέπουμε μέσα στις αποκαλύψεις όλων των τελευταίων εβδομάδων που έχουνε και τον Χατζηγιαννάκη τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ που μάλιστα έχει πει ότι έδωσε και τα γραφεία της εταιρείας του. Αυτές οι εταιρείες που έχουνε εισπράξει όπως αποκαλύπτεται περίπου 4 εκ. € τα τελευταία χρόνια παραχωρούν τα γραφεία τους για να στεγάζεται ο Τσίπρας», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν η ίδια θεωρεί ότι υπάρχει νομικό θέμα, είπε: «Υπάρχουν τεράστια ζητήματα και ηθικά, δεοντολογικά, νομικά, οικονομικά και διαφάνειας. Εγώ δεν εκπλήσσομαι, ο Τσίπρας είναι Πρωθυπουργός που έβγαλε φωτογραφική διάταξη για να αθωώσει τον ξάδερφό του για πλαστογραφία πιστοποιητικού. Είναι ο πρωθυπουργός που έκανε τρεις φωτογραφικές διατάξεις για να κάνει την σύζυγό του καθηγήτρια με σκανδαλώδη τρόπο την ώρα που άλλοι άνθρωποι μοχθούν με διαφάνεια. Αυτό το θέμα το έχω πει τόσες φορές δημόσια και την περίοδο Τσίπρα που ήταν απαγορευμένο και να ακούγεται το όνομά μου και στην ΕΡΤ και στα ΜΜΕ γιατί τις ίδιες μεθόδους συγκάλυψης που μετέρχεται ο Μητσοτάκης τις ίδιες σε λιγότερο επαγγελματικό επίπεδο τις μετερχότανε και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας χρησιμοποιούσε την ΕΥΔΑΠ και τον Μπενίση, τον σύντροφο της κας Δούρου που ήταν διορισμένος διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ για να αναθέτει σε Μέσα Ενημέρωσης διαφήμιση και τα Μέσα Ενημέρωσης αυτά να στοχοποιούν αντιπάλους ή να του πλέκουν το εγκώμιο», τόνισε και πρόσθεσε:

«Άλλοι που παίρνουν απευθείας αναθέσεις με πακτωλούς, δικηγόροι, ο ένας είναι σύζυγος της βουλευτή Αλεξοπούλου, αυτής που μας είπε «ο τζάμπα πέθανε». Εγώ με αυτόν τον δικηγόρο αντιδίκησα παριστάμενη αφιλοκερδώς για τους κατοίκους της Ακράτας της Αιγείρας και του Διακοπτού απέναντι στον παράνομο και καρκινογόνο ΧΥΤΑ Αιγείρας και ο κύριος αυτός υπερασπιζότανε με δημόσιο χρήμα τον δήμαρχο Αιγείρας ο οποίος λειτουργούσε παράνομα τον ΧΥΤΑ και σκορπούσε καρκινογόνο στον τόπο. Απέναντί μου στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών έχω τον κ. Μυλωνόπουλο που κι αυτός βλέπουμε ότι παίρνει απευθείας αναθέσεις από την Πάτρα, απ’ όπου βλέπουμε ότι παίρνουνε και τα αδέρφια του κ. Μπεκίρη του μέχρι πρότινος διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού που μας είπε ότι είναι εθελοντής. Είναι μάλλον προσοδοφόρο να είσαι εθελοντής στο γραφείο του πρωθυπουργού…»

Για την εξεταστική επιτροπή για τα «κόκκινα δάνεια»

«Θα είμαι μέλος γιατί στην υπόθεση αυτή οι μόνοι που θέλουν να βγει η αλήθεια είναι οι πολίτες, οι δανειολήπτες, οι υπερχρεωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θυματοποιηθεί από τα Funds. Τα παραμύθια που λένε τώρα ότι δεν πλειστηριάστηκαν πρώτες κατοικίες την περίοδο του 2015-2019 θα πρέπει να έρθουν να τα πούνε στην εξεταστική. Πρέπει να κληθούν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας και πάρα πολλοί άλλοι», είπε και συνέχισε:

«Εφόσον ψήφισε η ΝΔ «παρών» και είπαν ότι δεν θα την εμποδίσουμε την εξεταστική επιτροπή, το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και στην κλήση των μαρτύρων. […] Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι συμπράττουν Μητσοτάκης και Τσίπρας, ο ένας θέλει να καλύψει τον άλλο. Ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα για το Μάτι και ο Τσίπρας δεν είπε κουβέντα 2,5 χρόνια που ήτανε στη Βουλή για τα Τέμπη. Δεν άνοιξε το στόμα του όπως δεν άνοιξε το στόμα του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές. Όλο αυτό τελικά, την ώρα που αποκαλύπτονται οι πακτωλοί δημοσίου χρήματος, δίνουν την πλήρη εικόνα αυτής της πάρα πολύ ένοχης συνωμοσίας της σιωπής».