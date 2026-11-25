«Ο Αρχιερέας της διαφθοράς συγκαλύπτει τα αίσχη των υπουργών του με απευθείας αναθέσεις και συκοφαντεί αθώους», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, ενώ αφήνει σκληρές αιχμές για το ΠΑΣΟΚ και την «προθυμία του να βουτηχθεί στη λάσπη της Δεξιάς».

Ως μια προσπάθεια μετατόπισης του δημόσιου διαλόγου από τα σκάνδαλα της κυβέρνησης και συμψηφισμού των απευθείας αναθέσεων σε εταιρείες των αδελφών του Βαγγέλη Λιάκου με την επαγγελματική δραστηριότητα του Μίλτου Χατζηγιαννάκη «βλέπει» η Αμαλίας την επίθεση στον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, βάζοντας στο «κάδρο» και το ΠΑΣΟΚ.

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για επιχείρηση αντιπερισπασμού, με απώτερο στόχο τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο υποθέσεων.

«Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει, όταν αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα των συνδαιτημόνων του στο μεγάλο φαγοπότι, να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, με διαδοχικές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του σε Kontra και Open, απάντησε στις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος του, επισημαίνοντας ότι το σύνολο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων αποτυπώνεται στις δηλώσεις περιουσιακής του κατάστασης.

Η ΕΛΑΣ στρέφει τα πυρά της και κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, μετά το Μέγαρο Μαξίμου, έσπευσε να θέσει ερωτήματα τόσο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της όσο και για τη χρηματοδότηση του κόμματος, με την Αμαλίας να εγκαλεί τη Χαριλάου Τρικούπη για τη σύμπλευσή της με την κυβέρνηση στην υπόθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς.

Μια λάσπη που χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη», αναφέρει η Λεωφόρος Αμαλίας και ρωτά: «Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;»

ΕΛΑΣ: Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων

«Η επίθεση στον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, παραγωγής Μαξίμου και διακίνησης «φιλικών» μέσων, πιστοποιεί τη βαθιά ανηθικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει, όταν αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα των συνδαιτημόνων του στο μεγάλο φαγοπότι, να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων.

Να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στα αίσχη των υπουργών του, που μοιράζουν και μοιράζονται δημόσιο χρήμα, με τη διαφανή δραστηριότητα κάθε πολίτη, ελεύθερου επαγγελματία που ασκεί το επάγγελμά του με εντιμότητα.

Να προσπαθεί να συγκαλύψει το όργιο των απευθείας αναθέσεων, με άλλη μια απευθείας ανάθεση: Την ανάθεση της δολοφονίας χαρακτήρα όσων στέκονται απέναντι στα σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή του», συνεχίζει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσθέτει: «Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς.

Μια λάσπη που χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη».

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;»

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid02hifrTSKVPJtH4PgSeGscL1Z3maiAPVqWhvK56ovkmNd64YqkWFVc3bGEh3q2XLQxl}

«Κανένα θέμα» απαντά η ΕΛΑΣ για Χατζηγιαννάκη - Τι απάντησε στο Open

Κανένα θέμα αποχώρησης ή απομάκρυνσης του Μίλτου Χατζηγιαννάκη από τη θέση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, δεν τίθεται από την πλευρά της Αμαλίας, μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι μέτοχος τεχνικής εταιρείας που λαμβάνει δημόσια έργα και τις σχετικές ανακοινώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως αναφέρουν στελέχη του κόμματος, είναι φανερή η προσπάθεια της κυβέρνησης να υπάρξει συμψηφισμός για τις απευθείας αναθέσεις 1,6 εκατ. ευρώ σε εταιρείες των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, μιλώντας στο OPEN, ρωτήθηκε για το δημοσίευμα των «Παραπολιτικών», σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία του πήρε έργα ύψους 750.000 ευρώ από τον δήμο Στυλίδας – την ώρα που σε άλλη εταιρεία είναι συνεταίρος με τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Αποστόλου.

Όπως δήλωσε, η συνεργασία με τον κ. Αποστόλου αφορούσε μόνο σε ιδιωτικά έργα – χωρίς καμία εμπλοκή με το δημόσιο και χωρίς γενικά να έχει προχωρήσει σε κάποιο έργο. Σε ότι έχει να κάνει με τον δήμο, ανέφερε ότι η εταιρεία του που ασχολείται με τα δημόσια έργα, εκτέλεσε ως υπεργολάβος -και όχι ως βασικός εργολάβος - το έργο.

Όπως ξεκαθάρισε, οι εταιρείες πήραν άλλους δύο διαγωνισμούς, και όχι αναθέσεις, από τον δήμο Στυλίδας – όπως πράττει και στους δήμους Καλλιθέας, Μυκόνου και Ναυπλίου. «Αυτή είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα και κάνουν δημόσια έργα οι εταιρείες μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Χατζηγιαννάκης.

Συμπλήρωσε πως υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για το πως ανατίθενται τα έργα και ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του δημάρχου σε αυτή. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η συμμετοχή του σε έργα στη Στυλίδα ξεκίνησε πριν την εκλογή του κ. Αποστόλου στη θέση του δημάρχου και πριν τη γνωριμία τους.

Ξεκαθάρισε ότι παρέχει αφιλοκερδώς στην ΕΛΑΣ τα γραφεία της εταιρίας του επί της οδού Φιλελλήνων, για να μπορούν να φιλοξενούνται κάποιες δραστηριότητες της, καθώς το κόμμα δεν διαθέτει κρατική επιχορήγηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn46s7t69pyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χατζηγιαννάκης: Οι «φωστήρες» της ΝΔ ανακάλυψαν αυτά που δηλώνω στο Πόθεν Έσχες μου

«Αυτούς τους φωστήρες της Νέας Δημοκρατίας που βγάλανε και ανακοινώσεις και κάνουν ότι δήθεν ανακαλύψανε αυτά που εγώ δηλώνω στο πόθεν έσχες μου. Μεγάλη ανακάλυψη κάνανε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Μόνο το δημοσιευμένο πόθεν έσχες να βρεις, σε ποιες εταιρείες συμμετέχω», ανέφερε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης για την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επικαλέστηκε δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, για το οποίο προανήγγειλε χθες την κατάθεση εξωδίκου.

Όπως υπογράμμισε στο Kontra ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, δηλώνει όλες τις εταιρικές συμμετοχές και τα εισοδήματά του, καλώντας όσους ενδιαφέρονται να αναζητήσουν τα σχετικά στοιχεία στις δημόσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. «Τα δηλώνω όλα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καλό είναι να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ότι εμείς τα δηλώνουμε όλα, ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», είπε.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης δήλωσε βέβαιος ότι η υπόθεσή του είναι ένα σαφές χτύπημα προς το Αλέξη Τσίπρα. «Τους είμαι αδιάφορος, θέλουν να χτυπήσουν τον Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Δεν μπορούν να βρουν σκελετούς για τον Αλέξη Τσίπρα και χτυπάνε εμένα».

Ερωτηθείς για το timing που βγήκε η είδηση που τον αφορά και αν υπάρχει συμψηφισμός με την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, απάντησε «είναι σαφές ότι το κάνουν για αντιπερισπασμό. Αυτό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα. Επειδή δεν μπορούν να πουν ότι εμείς δεν είμαστε καθαροί, προσπαθούν να πουν ότι είναι όλοι ίδιοι».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ δήλωσε στη Λούκια Γκάτσου ότι όλα τα στοιχεία που αφορούν την εταιρία του πατέρα και την εταιρία που ίδρυσε ο ίδιος είναι δημοσιευμένα στη Διαύγεια και ότι για την εποχή που τον κατηγορούν είχε αποχωρήσει και από την οικογενειακή εταιρία του πατέρα του και ότι είχε αναστείλει την δικηγορική του ιδιότητα και ως δήμαρχος Σκύρου και ως μετέπειτα βουλευτής.

Αποκάλυψε ότι μετά τα δημοσιεύματα μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα που του παρέσχε την στήριξη του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn3r8aep1wup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρινάκης: Σοβαρά τα ερωτήματα για Χατζηγιαννάκη και Τσίπρα

«Μετά τις νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο parapolitika.gr σχετικά με δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει εταιρείες στις οποίες μέτοχος με μεγάλα ποσοστά είναι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, κ. Αλέξη Τσίπρα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να παραμένουν άλλο αναπάντητα:

1. Γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης στη χθεσινή του δήλωση αναφέρθηκε μόνο στη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, λέγοντας ότι έχει αποχωρήσει από αυτήν από το 2014, αλλά δεν είπε λέξη για τις άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος και οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν λάβει κρατικό χρήμα μέσω συμβάσεων με δημόσιους φορείς; Σε πόσες άλλες εταιρείες συμμετέχει και πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν λάβει τελικά οι εταιρείες του;

2. Είναι αποδεκτό εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, να έχουν λάβει το 2025 συμβάσεις έργων ύψους άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος και με εκπτώσεις από 1,59% έως 3%, λίγους μόλις μήνες μετά την από κοινού σύσταση άλλης εταιρείας από τον ίδιο και τον δήμαρχο Στυλίδας, στην οποία έκαστος διατηρεί μερίδιο 50%;

3. Εντάσσεται στο πλαίσιο του «ηθικού πλεονεκτήματος» το γεγονός ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρεται να ιδρύει τον Φεβρουάριο του 2025 μία εταιρεία από κοινού με τον δήμαρχο Στυλίδας και, λίγους μήνες αργότερα, άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος να λαμβάνουν συμβάσεις από τον ίδιο δήμο;

4. Με ποια διαδικασία και, κυρίως, με την έγκριση ποιου μεταφέρθηκε η έδρα μίας από τις εταιρείες που έλαβαν δημόσιες συμβάσεις στην οδό Φιλελλήνων, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα στεγάστηκαν και τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα;», συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσθέτει: «Το βασικό, όμως, ερώτημα απευθύνεται στον κ. Τσίπρα:

Γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του; Και, κυρίως, ήταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία, που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;

Το θέμα είναι μείζον και οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές».

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/pfbid0YE2yG3V5pUoTjtwSBcdgEVG8LZBRxJfmiNTrNowe2XFKPDRaapbXE7AaQpVLJJ2Xl}

ΝΔ: Οφείλει εξηγήσεις ο Τσίπρας

«Πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης προέβη σε μια απίστευτα κυνική παραδοχή.

Είπε επί λέξει «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα».

Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρείες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρεία;

Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;

Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;

Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα», αναφέρει από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία.

{https://www.facebook.com/neadhmokratia/posts/pfbid0zqifmX2LV1V3BkFdmBKoPGaeH97fEjKBbbbnUDhxBG21BuDSytvKz7TiF9PTmTB5l}

ΠΑΣΟΚ: Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει απαντήσεις και ο κ. Τσίπρας την αλήθεια για τη χρηματοδότηση του κόμματός του

«Το νούμερο 2 του κόμματος ΕΛΑΣ και δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης πρωταγωνιστεί σύμφωνα με δημοσίευμα των Παραπολιτικών σε σειρά στημένων διαδικασιών ανάθεσης έργων του Δήμου Στυλίδας.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, εμφανίζεται να είναι συνέταιρος σε εταιρεία με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος αναθέτει σε άλλες εταιρείες του συνεταίρου του Χατζηγιαννάκη έργα χωρίς διαγωνισμό και με ελάχιστη έκπτωση, βάσει του δημοσιεύματος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Από το στημένο αλισβερίσι με το δημόσιο χρήμα οι εταιρείες του νούμερο 2 της ΕΛΑΣ πήραν 752.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο.

Τι έχει να πει ο νούμερο 1 της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γραμματέα του με βορά τα χρήματα των φορολογουμένων, που όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης αποκάλυψε σε συνέντευξη του χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ στεγάζοντας υπηρεσίες του κόμματος στα γραφεία εταιρείας του;

Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛΑΣ κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματος τους.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται.

Ο κ.Τσίπρας, που κομίζει το δήθεν νέο και διαφορετικό απέναντι στο πάρτι αναθέσεων και διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, στεγάζει υποδομές του κόμματος με χρήματα απευθείας αναθέσεων.

Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02VSHyrfphUJH49HqWrbeaWU6rcyLdQwtHrpnKhzUkXeBuzZaGewjKwctKYzvYnR2dl}