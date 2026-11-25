«Στη ΝΔ κάνουν αντιπερισπασμό με την υπόθεση Λιάκου. Αυτό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα», είπε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

«Αυτούς τους φωστήρες της Νέας Δημοκρατίας που βγάλανε και ανακοινώσεις και κάνουν ότι δήθεν ανακαλύψανε αυτά που εγώ δηλώνω στο πόθεν έσχες μου. Μεγάλη ανακάλυψη κάνανε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Μόνο το δημοσιευμένο πόθεν έσχες να βρεις, σε ποιες εταιρείες συμμετέχω», ανέφερε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης για την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επικαλέστηκε δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, για το οποίο προανήγγειλε χθες την κατάθεση εξωδίκου.

Όπως υπογράμμισε στο Kontra ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, δηλώνει όλες τις εταιρικές συμμετοχές και τα εισοδήματά του, καλώντας όσους ενδιαφέρονται να αναζητήσουν τα σχετικά στοιχεία στις δημόσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. «Τα δηλώνω όλα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καλό είναι να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ότι εμείς τα δηλώνουμε όλα, ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», είπε.

«Τους είμαι αδιάφορος, θέλουν να χτυπήσουν τον Τσίπρα»

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης δήλωσε βέβαιος ότι η υπόθεσή του είναι ένα σαφές χτύπημα προς το Αλέξη Τσίπρα. «Τους είμαι αδιάφορος, θέλουν να χτυπήσουν τον Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Δεν μπορούν να βρουν σκελετούς για τον Αλέξη Τσίπρα και χτυπάνε εμένα».

Ερωτηθείς για το timing που βγήκε η είδηση που τον αφορά και αν υπάρχει συμψηφισμός με την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, απάντησε «είναι σαφές ότι το κάνουν για αντιπερισπασμό. Αυτό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα. Επειδή δεν μπορούν να πουν ότι εμείς δεν είμαστε καθαροί, προσπαθούν να πουν ότι είναι όλοι ίδιοι».

«Όλα τα στοιχεία είναι στη Διαύγεια»

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ δήλωσε στη Λούκια Γκάτσου ότι όλα τα στοιχεία που αφορούν την εταιρία του πατέρα και την εταιρία που ίδρυσε ο ίδιος είναι δημοσιευμένα στη Διαύγεια και ότι για την εποχή που τον κατηγορούν είχε αποχωρήσει και από την οικογενειακή εταιρία του πατέρα του και ότι είχε αναστείλει την δικηγορική του ιδιότητα και ως δήμαρχος Σκύρου και ως μετέπειτα βουλευτής.

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Αποκάλυψε ότι μετά τα δημοσιεύματα μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα που του παρέσχε την στήριξη του.

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