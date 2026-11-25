«Άλλο είναι να βλέπεις τις τιμές στο σούπερ μάρκετ με έναν μισθό που αντέχει, και άλλο με έναν μισθό που τελειώνει στα μέσα του μήνα», τόνισε από τη Φλώρινα ο Αλέξης Τσίπρας.

Βίντεο από τη χθεσινή του συνάντηση με μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ, στη Φλώρινα, ανέβασε στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media ο Αλέξης Τσίπας, με απόσπασμα από την ομιλία του.

«Τώρα που όλες οι προσδοκίες διαψεύστηκαν, ήρθε και η ώρα του απολογισμού για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ.

Στην Ελλάδα ο μέσος ετήσιος μισθός είναι 19.000 ευρώ, ενώ στη Γαλλία είναι 44.000. Την ίδια ώρα έχουμε τις ίδιες ή λίγο ακριβότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Η ίδια ακρίβεια χτυπά πολύ πιο σκληρά τον Έλληνα εργαζόμενο», ανέφερε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, προσθέτοντας: «Γιατί άλλο είναι να βλέπεις τις τιμές στο σούπερ μάρκετ με έναν μισθό που αντέχει, και άλλο με έναν μισθό που τελειώνει στα μέσα του μήνα.

Κι αν βάλουμε μαζί τη διάψευση των υποσχέσεων, την ακρίβεια που έχει κάνει αβίωτη την καθημερινότητα και την τρομακτική διαφθορά. Τότε το «δεν πάει άλλο» δεν είναι σύνθημα ούτε κραυγή αγωνίας. Είναι η δική μας υποχρέωση να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος: ο δρόμος της εντιμότητας και της κοινωνικής στήριξης».

{https://www.facebook.com/reel/1139862032266672}