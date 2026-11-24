Να δώσουμε μάχη ώστε αυτός ο χειμώνας, που έρχεται μπροστά μας να είναι ο τελευταίος χειμώνας για τη χώρα, με κυβέρνηση Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, διαμήνυσε από τη Φλώρινα ο Αλέξης Τσίπρας.

Τη δέσμευση ότι «μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που ζούνε στην περιφέρεια με 400 εκατομμύρια τον χρόνο. 1.200 ευρώ για κάθε οικογένεια που ζει σε χωριά σε όλη την Ελλάδα με πληθυσμό κάτω των χιλίων κατοίκων» έδωσε από τη Φλώρινα όπου βρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Σε συνάντηση που είχε με μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ στη Φλώρινα ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «όπως κάναμε το μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι και με το πρόγραμμα αυτό θέλουμε να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να στηρίξουμε την περιφέρεια, γιατί αν δεν στηρίξουμε την περιφέρεια, θα συνεχίσει να ερημώνει και τότε η χώρα θα αντιμετωπίσει οξύτατο πρόβλημα και δημογραφικό αλλά και υπαρξιακό. Και εδώ στη Φλώρινα, πέρα από το θέμα της αποκέντρωσης που πρέπει να είναι και διοικητική, για αυτό και είπα ότι ένα υπουργείο πρέπει να έρθει στη Δυτική Μακεδονία και το εξήγγειλα, εδώ για τη Φλώρινα».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στο κόστος της θέρμανσης σημείωσε πως «εδώ είναι ένας μισθός περισσότερο από ό, τι το κόστος της θέρμανσης στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν γίνεται να παίρνετε το ίδιο επίδομα. Διπλασιασμός του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις περιοχές όπου ο χειμώνας είναι βαρύς και μακρύς. Και επιπλέον αύξηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να το παίρνουν περισσότεροι και να καταβάλλεται προκαταβολικά, όχι όταν μπει ο χειμώνας. Διότι τις δεξαμενές του πετρελαίου στους καυστήρες σας τους γεμίζετε πριν έρθει το πρώτο κρύο» διαμήνυσε από τη Φλώρινα.

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Σε άλλο σημείο της ομιλίας του κάλεσε τον κόσμο να «να δώσουμε τη μάχη, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, να είναι οι κάλπες της πολιτικής αλλαγής».

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Σημείωσε ότι «υπάρχει ο τρόπος να κυβερνάς με έγνοια στον αδύναμο. Και το αποδείξαμε. Υπάρχει ο τρόπος ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, η έγνοια σου να είναι το δημόσιο συμφέρον. Και είναι σίγουρα ασύγκριτα καλύτερο και σημαντικότερο από το να έχεις μια κυβέρνηση που η μόνη έγνοια της είναι πώς θα κερδίσουν τα funds, πώς θα κερδίσουν οι ημέτεροι, τα γαλάζια παιδιά, οι γαλάζιες ακρίδες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι».

Πρόσθεσε πως «Μάς αξίζει λοιπόν, μια τέτοια κυβέρνηση που θα νοιάζεται για τον πολίτη. Και αυτό τι σημαίνει, φίλες και φίλοι; Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας ώστε αυτός ο χειμώνας ο δύσκολος που έρχεται μπροστά μας να είναι ο τελευταίος χειμώνας για τη χώρα, με κυβέρνηση Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Να δώσουμε τη μάχη, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, να είναι οι κάλπες της πολιτικής αλλαγής που θα ανοίξουν το δρόμο για μια ριζικά διαφορετική ριζοσπαστική πολιτική που θα στηρίξει τα συμφέροντα των πολλών. Γιατί οι πολλοί σε αυτή τη χώρα, οι άνθρωποι της δημιουργίας και του μόχθου, οι άνθρωποι της εντιμότητας, είναι που μπορούν να την πάνε μπροστά και θα την πάνε».

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Τσίπρας: Έρχεται η ώρα του απολογισμού

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «δεν πάει άλλο» και διαβεβαίωσε πως «υπάρχει άλλος δρόμος, της εντιμότητας και της κοινωνικής στήριξης»

Σημείωσε πως «έρχεται λοιπόν η ώρα του απολογισμού και έρχεται η ώρα να δούμε πώς αυτή η διάψευση των προσδοκιών σε συνδυασμό με την τρομακτική πίεση στο εισόδημα, διότι αντιλαμβάνεστε πως είναι αλλιώς να βλέπεις αυτές τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, αν έχεις έναν μισθό ο οποίος μπορεί να ανταπεξέλθει.

»Διότι αν συγκρίνεις σήμερα τον μέσο μισθό στην Ελλάδα με τον μέσο μισθό, στην υπόλοιπη Ευρώπη θα δεις τρομακτική διαφορά. Εδώ έχουμε 19.000 ετήσιο μέσο μισθό, ετήσιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 40.000» είπε και υπενθύμισε το ταξίδι του στη Γαλλία.

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«Ήμουν πριν από κάποιες μέρες στη Γαλλία, όπου βγαίνουνε στο δρόμο οι άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν ακριβώς για την ακρίβεια, όταν όμως εκεί η ακρίβεια έχει το ένα πέμπτο της επίδρασης που έχει στην Ελλάδα. Διότι οι τιμές μπορεί να είναι ίδιες ή και λίγο χαμηλότερες στα σουπερμάρκετ, όμως ο μισθός εκεί, ο μέσος ετήσιος μισθός είναι 44.000 και εδώ είναι 19.000. Αν λοιπόν έρθουμε να προσθέσουμε τη διάψευση των υποσχέσεων, την ακρίβεια, που έχει κάνει αβίωτη την καθημερινότητα και την τρομακτική διαφθορά, τότε δεν είναι σύνθημα το δεν πάει άλλο. Είναι υποχρέωση δική μας να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ο οποίος είναι ο δρόμος της εντιμότητας και της κοινωνικής στήριξης που μπορεί να ακολουθήσει ο ελληνικός λαός».

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Οι δεσμεύσεις Τσίπρα

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ διαβεβαίωσε πως «μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε «δυο τρεις αιχμές ζητημάτων που κατά την άποψή μου μπορούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες. Είναι απ’ αυτό το πρόγραμμα το οποίο το στείλαμε για κοστολόγηση και μπορεί να εφαρμοστεί αύριο.

»Μπορούμε αύριο το πρωί να έχουμε τον ΦΠΑ στο 6% σε όλα τα προϊόντα βασικής διατροφής και υγιεινής, ώστε να ελαφρυνθεί ο πολίτης, ο καταναλωτής, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Μπορούμε να έχουμε το Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών από το χωράφι στο ράφι, ώστε να παρεμβαίνει το κράτος όπου υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους, αισχροκέρδειας και να συμμαζευτεί λίγο η κατάσταση.

»Μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Μπορούμε να έχουμε αύριο το πρωί μείωση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διότι υπάρχει η δυνατότητα με μια ΔΕΗ που δεν θα σκέφτεται μονάχα το κέρδος των funds, που είναι μέτοχοι, αλλά το κέρδος της κοινωνίας, να καθοδηγήσει τον ανταγωνισμό έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, με τους παρόχους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη δευτερογενή αγορά έξω από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, να πέσουν 30% οι τιμές στα τιμολόγια ρεύματος. Μπορούμε αύριο το πρωί να αυξήσουμε τους μισθούς στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές. Διότι είναι δείκτης της ποιότητας μιας χώρας, μιας πολιτείας, μιας δημοκρατίας, το να κάνει μάθημα στα παιδιά μας ο δάσκαλος, ο καθηγητής και το βράδυ να κάνει ντελίβερι και να πηγαίνει στο σπίτι σουβλάκια.

»Μπορούμε και μπορούμε να το κάνουμε άμεσα, να μηδενίσουμε τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο φάρμακο. Διότι ο συνταξιούχος κι όχι μόνο πληρώνει σχεδόν μια σύνταξη τον χρόνο στη συμμετοχή του στο φάρμακο και αυτό πρέπει να καταργηθεί και μπορεί να καταργηθεί. Μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά που σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα να έχουν ένα φοιτητικό επίδομα ώστε να μπορέσουν να σπουδάσουν. Γιατί είδαμε και διαβάσαμε ειδήσεις φέτος που δεν είχαμε διαβάσει ούτε στα μνημονιακά χρόνια. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παιδιά που περάσανε ακόμα και σε σχολές πολύ υψηλής ζήτησης, με υψηλές βάσεις, δεν πήγαν να σπουδάσουν. Εκατοντάδες παιδιά δεν πήγαν να σπουδάσουν διότι οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα και τους στέρησαν το όνειρο. 500 ευρώ τον μήνα λοιπόν για κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο».

{https://www.youtube.com/watch?v=xyoevIvTM7Q}