Το απόγευμα της Παρασκευής 4 Δεκεμβρίου θα απευθύνει την ομιλία του ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Η Νέα Αριστερά πραγματοποιεί το έκτακτο συνέδριό της το διάστημα 4 με 6 Δεκεμβρίου.

Με σύνθημα «πάμε Αριστερά. Για ειρήνη. Για ζωή με αξιοπρέπεια. Για δημοκρατία» το κόμμα της Νέας Αριστεράς αρχίζει τις διεργασίες του έκτακτου συνεδρίου της το απόγευμα της Παρασκευής 4 Δεκεμβρίου στο κέντρο πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι» στο Αιγάλεω με την άφιξη των συνέδρων.

Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει στις 19:30 ενώ στις 19:45 θα απευθύνει την ομιλία του ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και η πρώτη ημέρα θα κλείσει με εκλογή προεδρείου.

Το Σάββατο στις 5 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ θα αρχίσει επίσημα στο ξενοδοχείο Novotel, το έκτακτο συνέδριο της Νέας Αριστεράς , το οποίο θα ολοκληρωθεί στην Κυριακή το απόγευμα.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026/ Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι - Γ. Βρανά»

19:00 Άφιξη συνέδρων

19:30 Έναρξη συνεδρίου – Τιμητικό Προεδρείο

19:45 Ομιλία Γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη

20:30 Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων

21:00 Εκλογή Προεδρείου

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026/ Ξενοδοχείο Novotel

9:30 Άφιξη συνέδρων

10:30 Έναρξη συνεδρίου

10:45 Χαιρετισμός Προέδρου Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς

11:00 Ομιλίες συνέδρων

19:00 Λήξη υποψηφιοτήτων για την Κεντρική Επιτροπή

19:30 Ψηφοφορία για τις τροποποιήσεις του καταστατικού

21:00 Λήξη της δεύτερης ημέρας

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026/ Ξενοδοχείο Novotel

9:30 Άφιξη συνέδρων

10:00 Έναρξη συνεδρίου

10:10 Ομιλίες συνέδρων

13:00 Ψηφοφορία απόφασης του συνεδρίου

15:00 Έναρξη των ψηφοφοριών για την Κεντρική Επιτροπή.

17:00 Λήξη Συνεδρίου