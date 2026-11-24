Η Νέα Αριστερά πραγματοποιεί το έκτακτο συνέδριό της το διάστημα 4 με 6 Δεκεμβρίου.
Με σύνθημα «πάμε Αριστερά. Για ειρήνη. Για ζωή με αξιοπρέπεια. Για δημοκρατία» το κόμμα της Νέας Αριστεράς αρχίζει τις διεργασίες του έκτακτου συνεδρίου της το απόγευμα της Παρασκευής 4 Δεκεμβρίου στο κέντρο πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι» στο Αιγάλεω με την άφιξη των συνέδρων.
Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει στις 19:30 ενώ στις 19:45 θα απευθύνει την ομιλία του ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και η πρώτη ημέρα θα κλείσει με εκλογή προεδρείου.
Το Σάββατο στις 5 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ θα αρχίσει επίσημα στο ξενοδοχείο Novotel, το έκτακτο συνέδριο της Νέας Αριστεράς , το οποίο θα ολοκληρωθεί στην Κυριακή το απόγευμα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026/ Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι - Γ. Βρανά»
19:00 Άφιξη συνέδρων
19:30 Έναρξη συνεδρίου – Τιμητικό Προεδρείο
19:45 Ομιλία Γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη
20:30 Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων
21:00 Εκλογή Προεδρείου
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026/ Ξενοδοχείο Novotel
9:30 Άφιξη συνέδρων
10:30 Έναρξη συνεδρίου
10:45 Χαιρετισμός Προέδρου Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς
11:00 Ομιλίες συνέδρων
19:00 Λήξη υποψηφιοτήτων για την Κεντρική Επιτροπή
19:30 Ψηφοφορία για τις τροποποιήσεις του καταστατικού
21:00 Λήξη της δεύτερης ημέρας
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026/ Ξενοδοχείο Novotel
9:30 Άφιξη συνέδρων
10:00 Έναρξη συνεδρίου
10:10 Ομιλίες συνέδρων
13:00 Ψηφοφορία απόφασης του συνεδρίου
15:00 Έναρξη των ψηφοφοριών για την Κεντρική Επιτροπή.
17:00 Λήξη Συνεδρίου