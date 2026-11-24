Η Πανσέληνος του Νοέμβρη ανέτειλε πάνω από την πρωτεύουσα, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες, με τη φωτεινή της όψη να ξεχωρίζει στον αττικό ουρανό.

Το αποψινό βράδυ του Νοέμβρη είναι αλλιώτικο από τα προηγούμενα καθώς η Πανσέληνος του μήνα γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon) μας χαρίζει μια μοναδική υπερπανσέληνο που πρωταγωνιστεί στον ουρανό. Το ολόγιομο φεγγάρι ανέτειλε πάνω από την Αθήνα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό και δίνοντας έναν ακόμη πιο γιορτινό τόνο στην πρωτεύουσα, ανήμερα της αποψινής φωταγώγησης της πλατείας Συντάγματος και του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η σελήνη ξεχώριζε επιβλητικά πίσω από το κτίριο της Βουλής, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η στιγμή που η Πανσέληνος του Νοεμβρίου υψώνεται στον αττικό ουρανό

Η αποψινή πανσέληνος έφτασε στη μέγιστη φάση της στις 16:53, ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, το φεγγάρι θα παραμείνει σχεδόν ολόγιομο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας. Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την περίοδο κατά την οποία οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα. Μικροί και μεγάλοι βλέποντας το ολόγιομο φωτεινό φεγγάρι στον ουρανό δεν έχασαν την ευκαιρία να το θαυμάσουν.

Η σελήνη ανέτειλε πάνω από την πρωτεύουσα, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες, με τη φωτεινή της όψη να ξεχωρίζει στον αττικό ουρανό. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εικόνα της πίσω από το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την επιβλητική αρχιτεκτονική της Αθήνας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής πανσελήνου είναι ότι συνοδεύεται από τον χαρακτηρισμό «υπερπανσέληνος». Ο όρος χρησιμοποιείται όταν η πανσέληνος πραγματοποιείται κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο σημείο της τροχιάς της Σελήνης όπου βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Εξαιτίας αυτής της σχετικά μικρότερης απόστασης, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται λίγο μεγαλύτερη και φωτεινότερη σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο. Η διαφορά, αν και δεν είναι πάντοτε εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι, συμβάλλει στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού θεάματος, ιδιαίτερα όταν το φεγγάρι βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Ένα ξεχωριστό θέαμα πάνω από την Αθήνα

Στον αττικό ουρανό, η αποψινή πανσέληνος προσφέρει ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό θέμα. Η εμφάνισή της πάνω από εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας δημιουργεί εικόνες που συνδυάζουν τον νυχτερινό ουρανό με το αστικό τοπίο. Από την πλατεία Συντάγματος και το κέντρο της Αθήνας μέχρι τους λόφους και τα ψηλότερα σημεία της πόλης, το φεγγάρι αποτελεί το επίκεντρο της αποψινής βραδιάς. Η φωτεινή του παρουσία, σε συνδυασμό με τα φώτα της πόλης και τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, δημιουργεί ένα σκηνικό που θυμίζει καρτ ποστάλ. Για όσους θέλουν να απολαύσουν και να φωτογραφίσουν το φαινόμενο, τα σημεία με ανεμπόδιστη θέα προς τον ανατολικό ορίζοντα προσφέρουν καλύτερες συνθήκες παρατήρησης κατά την ανατολή της Σελήνης. Ειδικά τις πρώτες ώρες, όταν το φεγγάρι βρίσκεται χαμηλά, μπορεί να δημιουργηθεί μια εντυπωσιακή οπτική αίσθηση, καθώς φαίνεται μεγαλύτερο σε σχέση με τα κτίρια και τα άλλα αντικείμενα του τοπίου. Η πανσέληνος θα συνεχίσει να είναι ορατή και τις επόμενες νύχτες, αν και σταδιακά η φωτισμένη πλευρά της θα αρχίσει να μειώνεται. Για απόψε, πάντως, το «Φεγγάρι του Κάστορα» έχει κλέψει την παράσταση, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες από την Αθήνα και τον αττικό ουρανό.