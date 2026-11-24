Ένοπλοι στην Κολομβία επιχείρησαν να ληστέψουν σούπερ μάρκετ και κράτησαν ομήρους στην τουριστική πόλη της Καρταχένα.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της πόλης Καρταχένα στην Κολομβία όπου είναι σε εξέλιξη κατάσταση ομηρίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ένοπλοι επιχείρησαν να ληστέψουν σούπερ μάρκετ και κράτησαν ομήρους στην τουριστική πόλη της Καρταχένα.

Λόγω του περιστατικού έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή το Διεθνές Αεροδρόμιο Rafael Núñez της Καρταχένα ενημέρωσε ότι διακόπτει όλες τις προσγειώσεις στον εναέριο τερματικό σταθμό.

Πριν από λίγο πλάνα από τα τοπικά Μέσα έδειξαν ομήρους να αφήνονται ελεύθεροι ωστόσο άγνωστο παραμένει ακόμα αν οι δράστες κρατούν και άλλα άτομα.

{https://x.com/lafm/status/2125262435003339025}

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Σε πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα αλλά και σε βίντεο στα social media απεικονίζονται δεκάδες αστυνομικοί και ελεύθεροι σκοπευτές σε γύρω κτίρια, καθώς και ανθρώπους γονατισμένους μέσα στο σούπερ μάρκετ.

{https://x.com/ELTIEMPO/status/2125253580646908120}

{https://x.com/ELTIEMPO/status/2125264768474685680}

Η ένοπλη ληστεία έγινε στις 8:30 π.μ (τοπική ώρα) όταν ομάδα ενόπλων μπήκαν στην αποθήκη του καταστήματος Éxito στο εμπορικό κέντρο της πόλης, όπως μετέδωσε το τοπικό Μέσο Pulzo.

{https://x.com/AlexFlorezH/status/2125228909130084753}

«Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Καρταχένα είναι σοβαρό» έγραψε στο Χ ο γερουσιαστής Alex Flórez Hernández. «Η οποιαδήποτε κίνηση από πλευράς αστυνομίας θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα το να βγουν ζωντανοί οι άνθρωποι από εκεί μέσα».

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει πόσοι άνθρωποι κρατούνται όμηροι ενώ δεν έχει διευκρινιστεί και ο αριθμός των ενόπλων.

Σύμφωνα με την El País, έχουν αφεθεί ελεύθερες τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες.

{https://x.com/9415st/status/2125274490531954993}

{https://x.com/elsalvador/status/2125276174188216494}