Τι υποστήριξε για την καταδίωξη που ξεκίνησε από τη Νέα Σμύρνη και κατέληξε στη λεωφόρο Συγγρού – Αρνείται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και καταγγέλλει βίαιη συμπεριφορά κατά τη σύλληψή της.

Τη δική της εκδοχή για την καταδίωξη που σημειώθηκε το Σάββατο από τη Νέα Σμύρνη έως τη λεωφόρο Συγγρού, έδωσε η 51χρονη οδηγός Η γυναίκα αρνήθηκε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και ότι έχει λάβει στο παρελθόν ψυχιατρική αγωγή ή έχει νοσηλευτεί για αντίστοιχο λόγο. Όπως υποστήριξε, είναι απολύτως υγιής και αθώα.

«Είμαι ιεραρχικά ανώτερη ως επιστήμονας»

Η 51χρονη, η οποία δήλωσε ότι είναι οικονομολόγος υγείας και επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, αμφισβήτησε τη στάση των αστυνομικών κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είμαι ιεραρχικά ανώτερη ως επιστήμονας», ενώ υποστήριξε ότι δεν στοιχειοθετείται σε βάρος της το αδίκημα της απείθειας. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του οχήματός της και την τράβηξαν έξω με βίαιο τρόπο. Όπως είπε, μετά τη σύλληψή της είχε μώλωπες στο σώμα της.

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«Ήμουν στη Δάφνη όπου διενεργούνταν εξετάσεις γλωσσομάθειας και μιλούσα στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα μέσα στο αυτοκίνητό μου. Έφυγα μετά από τη Δάφνη και πήγα προς τη Συγγρού. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άρχισαν να με κυνηγάνε», ανέφερε.

«Ήρθε ένα περιπολικό αριστερά μου και ένα περιπολικό μπροστά μου. Μου έκλεισε το δρόμο, έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, άνοιξαν με αυτόν τον τρόπο την πόρτα την μπροστινή. Διά της βίας με τράβηξαν έξω», υποστήριξε. «Πολύ σοκαριστικό αυτό που έκαναν. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο», δήλωσε. Παράλληλα, αμφισβήτησε ότι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, υποστηρίζοντας ότι τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα – Δεν έχω πάρει ποτέ ψυχοφάρμακα»

Η ίδια, πάντως, αρνείται ότι έχει ιστορικό ψυχιατρικής νοσηλείας ή ότι έχει λάβει σχετική φαρμακευτική αγωγή. «Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα», ισχυρίστηκε.

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Η καταδίωξη από τη Νέα Σμύρνη στη Συγγρού

Η καταδίωξη ξεκίνησε περίπου στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, όταν η οδηγός δεν σταμάτησε σε σήματα αστυνομικών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία περιπολικά της Άμεσης Δράσης και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ. Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στη λεωφόρο Συγγρού, όπου περίπου οκτώ αστυνομικοί περικύκλωσαν το αυτοκίνητο.

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Η μεταφορά στο Δρομοκαΐτειο και τον Ευαγγελισμό

Μετά τη σύλληψή της, η 51χρονη μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη. Στη συνέχεια εξετάστηκε και παρέμεινε στην ψυχιατρική κλινική του Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί έκριναν ότι χρειαζόταν νοσηλεία.

Η ίδια, πάντως, επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και αμφισβητεί όσα έχουν αναφερθεί για την κατάστασή της, δίνοντας τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και της σύλληψής της.