«Κανένα πρωτόκολλο ενεργειών για οδηγούς που αρνούνται τον έλεγχο, είναι στην κρίση του αστυνομικού» ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ.

Την απάντηση στις αιτιάσεις για την επεισοδιακή καταδίωξη γυναίκας στη Λεωφόρο Συγγρού έδωσε ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου και ακινητοποίησαν τη γυναίκα μετά την καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα είπε στο ΣΚΑΪ ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, οι άνδρες της ΕΛΑΣ έπρεπε να λάβουν αποφάσεις μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο σοβαρού τροχαίου.

«Η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη» υποστήριξε ο κ. Βλάχος. Αναφερόμενος στις εικόνες από την ακινητοποίηση του οχήματος στη Συγγρού, ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ εξήγησε ότι οι αστυνομικοί είχαν να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη οδηγό, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προηγουμένως επιχειρήσει να εμβολίσει αστυνομικές μοτοσικλέτες.

Τέλος, ο Αντώνης Βλάχος αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί κατά τη διαχείριση καταδιώξεων, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο οδηγιών δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.



«Το μνημόνιο ενεργειών που μας έχει δοθεί δεν επαρκεί για να είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. «Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός», σημείωσε.

Η καταδίωξη ξεκίνησε εχθές μεσημέρι από τη Δάφνη, συνεχίστηκε στη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο και ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν και συνέλαβαν την οδηγό.

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«Η καταδίωξη έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και έληξε αναίμακτα για όλους τους πολίτες και τους αστυνομικούς», υπογράμμισε ο Αντώνης Βλάχος.