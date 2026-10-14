Το ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, πριν πέσει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) στη Μεταμόρφωση, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη, η οποία κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αστυνομία καταδίωκε ένα αυτοκίνητο, όταν εκείνο στη συμβολή της οδού Δεξαμενής και Βουλγαροκτόνου μπήκε ανάποδα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο.

Έπειτα, το ΙΧ έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο επίμαχο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, με το ένα να έχει συλληφθεί, ενώ το δεύτερο αναζητείται.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας.