«Κάθε οικογένεια που στηρίζουμε κάθε παιδί που βοηθάμε, είναι ένα βήμα προς μια πόλη πιο συμπεριληπτική. Και γι’ αυτή την Αθήνα εργαζόμαστε καθημερινά» σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναδεικνύει τα μέτρα στήριξης που έχει αναλάβει ο Δήμος για την ανακούφιση των οικογενειών και των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, αναφέρει ότι ένας στους δύο Έλληνες αδυνατεί να καλύψει μια έκτακτη οικονομική ανάγκη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 29,2%.

Ο δήμαρχος τονίζει ότι απαιτούνται παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανακούφιση των πολιτών και παραθέτει τα μέτρα που έχει υιοθετήσει ο Δήμος της Αθήνας. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα «Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη. Όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτοχες. Στην Αθήνα, απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης.»

H ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Σύμφωνα με την Eurostat, 1 στους 2 Έλληνες αδυνατεί να καλύψει μια έκτακτη οικονομική ανάγκη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 29,2%. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται οικογένειες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ηλικιωμένοι που αναγκάζονται να κάνουν δύσκολες επιλογές και νοικοκυριά για τα οποία ακόμη και ένα μικρό απρόβλεπτο έξοδο μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση. Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη. Όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτοχες.

Στην Αθήνα, απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Μόνο το 2026, στα επτά Δημοτικά Ιατρεία μας έχουν πραγματοποιηθεί 83.492 ραντεβού, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε δωρεάν βασικές υπηρεσίες υγείας. Μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ), στηρίζουμε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες 700 παιδιών κάθε χρόνο σε απαραίτητα σχολικά είδη. Μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας έχουμε ήδη στηρίξει περισσότερα από 1.000 νοικοκυριά, με απαλλαγές από δημοτικά τέλη, ενεργειακή ενίσχυση και πρόσβαση σε δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, το φετινό καλοκαίρι διαθέσαμε 100 κλιματιστικά σε ενεργειακά ευάλωτες οικογένειες.

Διατηρήσαμε σταθερά τα δημοτικά τέλη, ενώ δώσαμε πλήρη απαλλαγή σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και άτομα με αναπηρία. Θεσπίσαμε επίσης ένα νέο μέτρο: οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ, απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού της πρώτης κατοικίας τους για έναν χρόνο. Η κοινωνική συνοχή πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε οικογένεια που στηρίζουμε, κάθε λογαριασμός που συμβάλλουμε να μειωθεί, κάθε παιδί που βοηθάμε, είναι ένα βήμα προς μια πόλη πιο δίκαιη, πιο συμπεριληπτική. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Και γι’ αυτή την Αθήνα εργαζόμαστε καθημερινά.

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