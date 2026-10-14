Φτιάχνει ο καιρός από σήμερα, όμως έρχεται νέα επιδείνωση από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Αρνιακό.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στις ανατολικές, ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, όπως είναι οι Σποράδες, στο Πήλιο και στην Εύβοια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό.

Στην Εύβοια οι βροχοπτώσεις σήμερα θα είναι εντονότερες, πριν σιγά σιγά τραβηχτεί η κακοκαιρία νοτιότερα και εξαφανιστεί.

Ο καιρός σήμερα θα βελτιωθεί στα δυτικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα θα εξακολουθήσουν σε αυτές τις περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, 8, 9 και τοπικά ακόμη και 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα φθάσει τους 16 με 18 στη βόρεια Ελλάδα ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική περιμένουμε κάποιες βροχές, κατά διαστήματα αρκετές μέχρι το μεσημέρι και απόγευμα και μετά θα φύγει η κακοκαιρία. Περισσότερες θα είναι στα βόρεια τμήματα. Ο υδράργυρος σήμερα θα φθάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, και οι άνεμοι 7 μποφόρ και στον Ευβοϊκό έως και 9 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα έχουμε συννεφιά και τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ.

Ο καιρός θα φτιάξει από αύριο, μία νέα όμως επιδείνωση θα έρθει από την Παρασκευή, για να αρχίσει να φτιάχνει από το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε δηλαδή σκαμπανεβάσματα, η θερμοκρασία θα κρατηθεί όμως σε χαμηλές πτήσεις. Δεν θα έχουμε ποια 27άρια και 26άρια, θα είμαστε σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

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